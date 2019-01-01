Süper Lig yayın gelirinde lider Galatasaray

Yayın geliri havuzundan alınan payda zirve Galatasaray'ın olurken, ilk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe, en çok para kazanan ikinci takım ünvanını elde etti.

Beşiktaş'ın 3. sırada yer aldığı klasmanda, Trabzonspor 4, Medipol Başakşehir ise 5. sırada yer buldu.

Yayın geliri toplamı 500 milyon dolar

Süper Lig yayın hakkını 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında alan beIN SPORTS, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.

Bu sezona geçilirken 3,26 olan sabit kur, enflasyon oranınca artarak 3,76’ya yükseldi. Güncel kurdan ödenen/ödenecek kısımda ise aralık ayı itibarıyla ortalama kur 5,2 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede ihale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

Yayın geliri dağılımı

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan meblağın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit olarak dağıtılıyor. Böylece her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koydu.