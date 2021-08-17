Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri’nde 2020-2021’in tescil edildiği duyuruldu. Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi’nde Trabzonspor , TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi’nde ise Yılport Samsunspor geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2020 – 2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri normal sezon ve play-off müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2020 – 2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri puan cetvelinin ekteki şekli ile tesciline,

i) 2020 – 2021 Sezonu Süper Lig U19 Gelişim Ligi Play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Trabzonspor A.Ş. Takımı’nın, Süper Lig U19 Gelişim Ligi Şampiyonu olarak tesciline,

ii) 2020 – 2021 Sezonu TFF 1.Lig U19 Gelişim Ligi Play- off müsabakaları sonucunda başarılı olan Yılport Samsunspor Takımı’nın, TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi Şampiyonu olarak tesciline,

iii) UEFA Gençlik Ligi’ne Süper Lig U19 Gelişim Ligi Şampiyonu Trabzonspor A.Ş. Takımı’nın ülkemizi temsilen katılmasına,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 10.08.2021 tarih ve 95 Sayılı toplantısında karar verilmiştir.