Süper Lig TV için kulüp başkanları ve yöneticilerden açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet’in dünkü manşetinde yer alan ‘ Süper Lig TV kuruluyor’ haberini doğrulayarak, “Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV’yi kurarız” dedi. Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum kazanç sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Süper Lig TV’den gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz” dedi

TEKLİFLERİ REVİZE ETMELERİ İÇİN YARINA KADAR SÜRE VERİLDİ

Yayın ihalesi sürecinde gelinen son noktayı da anlatan Özdemir, “14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü (yarın) saat 17.00’ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: KULÜPLER BİRLİĞİ KENDİ ALTERNATİFİNİ YARATMALI

Kulüpler kendi alternatifini yaratmalı, o da diğer kuruluşlar gibi ihaleye girmeli. Yayıncı alternatifsiz olduğu zaman şu andaki gibi tatsız tuzsuz fiyatlar konuşuluyor. Kulüpler Birliği artık aktif olmalı. Yayın ihalesinde bu fiyatların artık söz konusu olmaması için rekabetçi bir ortam oluşturulması gerekir. Bunu yapacak olan da kulüplerdir. Tüm kulüpler bir araya gelerek anonim şirket kuracaklar ve adam gibi yönetecekler!

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU: FAYDALI OLACAK, OLUMLU BAKIYORUZ

Süper Lig TV’ye olumlu bakıyoruz. İleriye dönük olarak kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Başarılı bir sistem olacaktır.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ URAL AKÜZÜM: BAĞIMSIZ, PROFESYONEL BİR YÖNETİMLE OLABİLİR

1- Süper Lig’in değerinin döviz bazında düştüğü malum. Bu konuda tüm futbol paydaşları muzdarip, sıradan biri değil federasyon başkanı bu konuyu gündeme getirdi. Ticari faaliyet sonunda elde edilen EBITDA (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)’nın kulüplere gitmesi dünyada da tartışılan bir şey. Nitekim sonunda gerçekleşmeyen Avrupa Süper Ligi girişimi dahi yayın hakları gelirlerin optimize etmeyi hedefliyordu.

2- Televizyonculuk çok özel bir alandır, önemli düzeyde ekspertiz ve tecrübe gerektirir. Türk futbolunun paydaşları kolektif çalışma alışkanlığına pek sahip değil. Türk futbol dijital gelir trendini de henüz yakalayamadı. Ama gene de bağımsız profesyonel bir yönetim sağlanırsa bu işler mümkün olabilir.

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ: REEL DEĞERİMİZİ GÖRMEMİZİ SAĞLAR

Sivasspor Kulübü olarak biz, Süper Lig TV’nin kurulması projesini destekliyoruz. Bütün kulüplere faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kulüplerin kendi reel değerini görmeleri açısından da anlamlı olacaktır. Bu yüzden biz kulüp olarak bu projeye sıcak bakıyor ve olumlu buluyoruz.

HATAYSPOR BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ÖZAT: DOĞRU BR HAMLE, FİYAT YÜKSELİR

Yayın ihalesinde istenilen para miktarına ulaşılmaz ise Süper Lig TV kurma projesi düşünülebilir. Başarılı olur mu, olmaz mı tabii ki koşullara bağlı. Ben bu hamlenin yayın ihalesine katılan grupların fiyatlarını yükseltmesi adına yapıldığını düşünüyorum ve doğru buluyorum.” (Hürriyet)