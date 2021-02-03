Süper Lig transferde zirvede

Yaklaşık 16 milyar lira borçla hayli sıkıntılı durumda bulunan Süper Lig kulüpleri, yayın bedelinde indirime gidilmesinin yanı sıra salgın sebebiyle sponsor gelirlerindeki azalma ve hasılattan tamamen mahrum kalmalarıyla daha da zor duruma düştü.

Ekonomik anlamdaki bu zor sürece rağmen takımların bu denli yüksek sayıda oyuncuyla sözleşme imzalaması dikkati çekti.

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor haricinde tüm kulüpler yeni oyunculara kapılarını açarken, 13 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor en fazla transfer yapan takım oldu.

Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları oyuncu sayıları şöyle:

TAKIMLAR TRANSFER SAYISI

BB.Erzurumspor 13

Konyaspor 11

Fatih Karagümrük 10

Kayserispor 8

Denizlispor 8

Yeni Malatyaspor 7

Alanyaspor 6

Kasımpaşa 6

Ankaragücü 6

Galatasaray 5

Göztepe 5

Başakşehir 5

Gençlerbirliği 5

Fenerbahçe 4

Gaziantep 4

Hatayspor 4

Rizespor 4

Sivasspor 4

Trabzonspor 3

Beşiktaş 2

Antalyaspor 0

Ara transferde son 7 sezonun en hareketli dönemi yaşandı

Süper Lig ekipleri, ara transferler baz alındığında son 7 sezonun en hareketli dönemini geride bıraktı.

Kulüpler 120 transferle, 2014 yılından bu yana transfer edilen oyuncu sayısında en yüksek rakama ulaştı.

Takımların son 7 sezonun ara döneminde transfer ettikleri futbolcu sayıları şöyle:

Süper Lig ara transfer raporu

Sezon Transfer sayısı Takım ortalaması

2014-15 89 4,94

2015-16 93 5,16

2016-17 80 4,44

2017-18 66 3,66

2018-19 83 4,61

2019-20 88 4,88

2020-21 120 5,71

Avrupa’nın 5 büyük liginde toplam 140 transfer yapıldı

Süper Lig ekiplerinin 120 oyuncuya karşı yükümlülük altına girdiği bu dönemde, ekonomik açıdan Süper Lig’den çok daha iyi olan Avrupa’nın 5 büyük liginde toplam 140 oyuncu transferi gerçekleşti.

İngiltere’de takımlar toplamda 23 oyuncuyu renklerine bağlarken, Almanya’da 25, İspanya’da 28, İtalya’da 42 ve Fransa’da ise 22 futbolcu transferi yapıldı.

Bir başka deyişle 5 büyük ligdeki toplam 98 takımın transfer sayısı ortalaması 1,42 olurken, Süper Lig takımlarında bu rakam 5,71 oldu.

Böylece yaz döneminde 248 transferle Avrupa’nın 5 büyük ligine oranla daha çok futbolcu alımı yapılan Süper Lig, kış sezonunda da açık ara ilk sırada yer aldı.

Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligindeki transfer edilen oyuncu sayıları şöyle:

SÜPER LİG EKİPLERİ 120 OYUNCU TRANSFER ETTİ

LİGLER TRANSFER SAYISI

Almanya Bundesliga 25

İspanya La Liga 28

Fransa Ligue 1 22

İngiltere Premier Lig 23

İtalya Seri A 42

Toplam 140

Süper Lig’in ilk 5 takımı da, Avrupa’nın devlerine fark attı

Bahse konu 6 ligde zirve mücadelesi yapan takımlara bakıldığında Süper Lig ekipleri yine zirvede yer aldı.

Real Madrid, Barcelona, Paris SG, Lille, Inter, Napoli, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Tottenham ve Chelsea gibi takımlar ara transfer dönemini pas geçti.

Süper Lig’de toplamda 14 milyar liralık borcu bulunan ve Türk futbolunun lokomotifleri olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ara transferde 14 oyuncuyla mukavele imzaladı. Ligde 22. haftayı 4. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ise 6 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Böylece Süper Lig’in ilk 5 takımı toplamda 20 oyuncuya imza attırdı.

Bu sayı Bundesliga’da 5, Premier Lig’de 7 , Ligue 1’de 2, La Liga’da 4 ve Seri A’da 6’da kaldı.

AA