Süper Lig transfer haberi...Diskerud resmen Denizlispor'da
Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Iraklı orta saha Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar, Norveç asıllı ABD'li orta saha Mikkel Diskerud'u da kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Iraklı orta saha Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar, Mikkel Diskerud'u da kadrosuna kattı. Son olarak İsveç'in Helsinborg takımında forma giyen 30 yaşındaki Norveç asıllı ABD'li orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Stabaek Fotball’da başlayan deneyimli oyuncu, Gent, Rosenborg, Göteborg, Manchester City U23, Ulsan Hyundai gibi takımlarda forma giydi.
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-