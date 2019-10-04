Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maç programları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

Yarın:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Ankara Demirspor-Sivas Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)

15.30 Ergene Velimeşespor-Vanspor (Ergene Velimeşe)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)

15.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Eyüpspor (12 Şubat)

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Gümüşhanespor-Tarsus İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Hacettepe-Sancaktepe (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Pendikspor-Başkent Akademi (Pendik)

16.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

14.30 Artvin Hopaspor-Yeni Orduspor (Hopa İlçe)

14.30 Anagold 24Erzincanspor-Erzinspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çankaya (Dağılgan)

15.00 Tokatspor-Sultanbeyli Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

15.30 Şile Yıldızspor-Düzcespor (Şile)

15.30 Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.30 Çatalcaspor-Silivrispor (Ziya Altınoğlu)

15.30 Manisaspor-Ci Group Buca (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

Yarın:

14.00 Elazığ Belediyespor-Turgutluspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

14.30 Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Fatsa Belediyespor-Karşıyaka (Fatsa İlçe)

15.00 Kemerspor 2003-Kozanspor (Kemer İlçe)

15.00 Payasspor-Cizrespor (Payas İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Erbaaspor (Alemdağ)

15.30 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Ofspor (Kocaeli)

3. Grup

Yarın:

14.30 Pazarspor-Gölcükspor (Pazar İlçe)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Modafen (Nevşehir Gazi)

15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Çubuk İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (7 Ocak)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Medical Park Batman Petrolspor (Darıca İlçe)

15.30 Somaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Soma Atatürk)

15.30 Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Bayrampaşa-Nazilli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Diyarbakır)

Kaynak:AA