Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maç programları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
Yarın:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)
Yarın:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Ankara Demirspor-Sivas Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)
15.30 Ergene Velimeşespor-Vanspor (Ergene Velimeşe)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)
15.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Eyüpspor (12 Şubat)
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Vakfıkebir İlçe)
14.30 Gümüşhanespor-Tarsus İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Hacettepe-Sancaktepe (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.30 Pendikspor-Başkent Akademi (Pendik)
16.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)
19.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)
14.30 Artvin Hopaspor-Yeni Orduspor (Hopa İlçe)
14.30 Anagold 24Erzincanspor-Erzinspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çankaya (Dağılgan)
15.00 Tokatspor-Sultanbeyli Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
15.30 Şile Yıldızspor-Düzcespor (Şile)
15.30 Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.30 Çatalcaspor-Silivrispor (Ziya Altınoğlu)
15.30 Manisaspor-Ci Group Buca (Manisa 19 Mayıs)
2. Grup
Yarın:
14.00 Elazığ Belediyespor-Turgutluspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
14.30 Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Fatsa Belediyespor-Karşıyaka (Fatsa İlçe)
15.00 Kemerspor 2003-Kozanspor (Kemer İlçe)
15.00 Payasspor-Cizrespor (Payas İlçe)
15.30 1877 Alemdağspor-Erbaaspor (Alemdağ)
15.30 Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenler)
19.00 Kocaelispor-Ofspor (Kocaeli)
3. Grup
Yarın:
14.30 Pazarspor-Gölcükspor (Pazar İlçe)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Modafen (Nevşehir Gazi)
15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Çubuk İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (7 Ocak)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Medical Park Batman Petrolspor (Darıca İlçe)
15.30 Somaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Soma Atatürk)
15.30 Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.30 Bayrampaşa-Nazilli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
19.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Diyarbakır)
Kaynak:AA