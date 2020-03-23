Süper Lig tescil edilirse neler yaşanacak?

Corona virüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de gelecek hala belirsizliğini korurken, lig tescil edilirse neler olacağı sorusunun da yanıtı bir hayli merak edilmekte. İşte sizler için neler olabileceğini derledik.

İşte yaşanacak durum:

Puan eşitliği durumunda sezon sonunda iki takımın kendi aralarındaki averaja bakılıyor. Eğer farklı bir karar alınmazsa, ligin tescil edilmesi halinde, tamamlanmayan maçlar nedeniyle genel averaj dikkate alınacak.

Trabzonspor, averajla şampiyon olacak, Başakşehir 2. sıradan Devler Ligi’nin yolunu tutacak. Galatasaray 3. sıradan, Sivasspor ise 4. sıradan Avrupa Ligi’ne gidecek.

Düşme hattında ise Yeni Malatya, yine averaj farkıyla lige tutunacak, Rizespor ise Ankaragücü ve Kayserispor ile küme düşecek.