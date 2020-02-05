Süper Lig teknik adam rekoruna koşuyor

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'yı getirdi. Deneyimli teknik adam bu sezon görev yapacak 30. farklı isim olacak. Süper Lig böylece adeta teknik adam rekoruna koşmaya başladı.

Bu sezon Süper Lig'de çalışan teknik adamlar

Galatasaray : Fatih Terim

Fenerbahçe: Ersun Yanal

Sivasspor: Rıza Çalımbay

Başakşehir: Okan Buruk

Konyaspor: Aykut Kocaman

A. Alanyaspor: Erol Bulut

Ç.Rizespor: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Marius Sumudica

Trabzonspor: Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir

Beşiktaş: Abdullah Avcı, Sergen Yalçın

Y. Malatyaspor: Sergen Yalçın, Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu

Denizlispor: Yücel İldiz, Mehmet Özdilek

Göztepe: Tamer Tuna, İlhan Palut

Antalyaspor: Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna

Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa

Kayserispor: Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki

Ankaragücü: Aykan Atik, Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay





Süper Lig'de bu sezon Tamer Tuna, Sergen Yalçın, Kemal Özdeş, Mustafa Kaplan iki farklı takımda görev yaptı. Geçen sezonun tamamında Süper Lig ekipleri 37 farklı teknik adam ile çalışırken bu sezon henüz 20.hafta sonunda 30 değerine ulaşıldı. 2017-18 sezonunda ise Süper Lig'de 33 farklı teknik adam görev yapmıştı. Bir sezonda en çok teknik adam rekoru 46 olarak gerçekleşti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







