Süper Lig teknik adam rekoruna koşuyor
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'yı getirdiğini resmen açıkladı. Deneyimli teknik adam bu sezon görev yapacak 30. farklı isim olacak. Süper Lig böylece adeta teknik adam rekoruna koşmaya başladı.
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'yı getirdi. Deneyimli teknik adam bu sezon görev yapacak 30. farklı isim olacak. Süper Lig böylece adeta teknik adam rekoruna koşmaya başladı.
Bu sezon Süper Lig'de çalışan teknik adamlar
Galatasaray : Fatih Terim
Fenerbahçe: Ersun Yanal
Sivasspor: Rıza Çalımbay
Başakşehir: Okan Buruk
Konyaspor: Aykut Kocaman
A. Alanyaspor: Erol Bulut
Ç.Rizespor: İsmail Kartal
Gaziantep FK: Marius Sumudica
Trabzonspor: Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir
Beşiktaş: Abdullah Avcı, Sergen Yalçın
Y. Malatyaspor: Sergen Yalçın, Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu
Denizlispor: Yücel İldiz, Mehmet Özdilek
Göztepe: Tamer Tuna, İlhan Palut
Antalyaspor: Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna
Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Tayfur Havutçu, Fuat Çapa
Kayserispor: Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki
Ankaragücü: Aykan Atik, Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay
Süper Lig'de bu sezon Tamer Tuna, Sergen Yalçın, Kemal Özdeş, Mustafa Kaplan iki farklı takımda görev yaptı. Geçen sezonun tamamında Süper Lig ekipleri 37 farklı teknik adam ile çalışırken bu sezon henüz 20.hafta sonunda 30 değerine ulaşıldı. 2017-18 sezonunda ise Süper Lig'de 33 farklı teknik adam görev yapmıştı. Bir sezonda en çok teknik adam rekoru 46 olarak gerçekleşti.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru