Süper lig tarihinin en çok bonservis bedeli harcanan 10 transferini bizden dinlemeye ne dersiniz? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adeta Transfer Derbisi yaşadığı listede şaşıracağınız isimler ve ücretleri yer alıyor.... Ve karşınızda yeni bölümüyle EN 10!

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