Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı...
Transfer dönemi tüm heyecanıyla bugün resmen başladı. Süper Lig'de yer alan takımların yoğun mesai harcayarak kadrosunu düzenleyeceği dönem olan transfer döneminde, kulüpler ekonomik krizden dolayı eskisi kadar bonkör davranamayacak. Biz de sizlere Süper Lig'İn bonservisine en fazla para ödenen 10 futbolcusunu liste halinde hatırlatmak istedik ve karşınızda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer savaşı!
Süper lig tarihinin en çok bonservis bedeli harcanan 10 transferini bizden dinlemeye ne dersiniz? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adeta Transfer Derbisi yaşadığı listede şaşıracağınız isimler ve ücretleri yer alıyor.... Ve karşınızda yeni bölümüyle EN 10!
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