Süper Lig takımlarının corona virüs sonuçları

TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri hakkında kulüpler bir bir açıklamalarını yapıyor. Geride kalan dönemde 13 takım açıklama yaparken üç takımda pozitif vaka tespit edildi.

1 Mayıs - 9 Mayıs tarihleri arasında açıklanan test sonuçlarına göre; Ankaragücü takımında bir oyuncu, Fenerbahçe'de bir çalışan ve son olarak Beşiktaş'ta bir oyuncu ile bir çalışanın test sonuçları pozitif çıktı.

İşte takım takım son durumu;

Beşiktaş (bir oyuncu - bir çalışan)

Fenerbahçe (bir çalışan)

Ankaragücü (bir oyuncu)

Trabzonspor NEGATİF

Galatasaray NEGATİF

Göztepe NEGATİF

Alanyaspor NEGATİF

Antalyaspor NEGATİF

Denizlispor NEGATİF

Konyaspor NEGATİF

Rizespor NEGATİF

Kayserispor NEGATİF

Yeni Malatyaspor NEGATİF

Başakşehir (AÇIKLAMADI)

Sivasspor (AÇIKLAMADI)

Kasımpaşa (AÇIKLAMADI)

Gaziantep FK (AÇIKLAMADI)

Gençlerbirliği (AÇIKLAMADI)







