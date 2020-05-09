Süper Lig takımlarının corona virüs sonuçları
TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri hakkında kulüpler bir bir açıklamalarını yapıyor. Geride kalan dönemde 13 takım açıklama yaparken üç takımda pozitif vaka tespit edildi.
TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü testleri hakkında kulüpler bir bir açıklamalarını yapıyor. Geride kalan dönemde 13 takım açıklama yaparken üç takımda pozitif vaka tespit edildi.
1 Mayıs - 9 Mayıs tarihleri arasında açıklanan test sonuçlarına göre; Ankaragücü takımında bir oyuncu, Fenerbahçe'de bir çalışan ve son olarak Beşiktaş'ta bir oyuncu ile bir çalışanın test sonuçları pozitif çıktı.
İşte takım takım son durumu;
- Beşiktaş (bir oyuncu - bir çalışan)
- Fenerbahçe (bir çalışan)
- Ankaragücü (bir oyuncu)
- Trabzonspor NEGATİF
- Galatasaray NEGATİF
- Göztepe NEGATİF
- Alanyaspor NEGATİF
- Antalyaspor NEGATİF
- Denizlispor NEGATİF
- Konyaspor NEGATİF
- Rizespor NEGATİF
- Kayserispor NEGATİF
- Yeni Malatyaspor NEGATİF
- Başakşehir (AÇIKLAMADI)
- Sivasspor (AÇIKLAMADI)
- Kasımpaşa (AÇIKLAMADI)
- Gaziantep FK (AÇIKLAMADI)
- Gençlerbirliği (AÇIKLAMADI)