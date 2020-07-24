Süper Lig sona eriyor! Süper Lig 34. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan Antalyaspor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Medipol Başakşehir’in şampiyonluğa ulaştığı ligde Ankaragücü’nün ardından küme düşecek iki takım cumartesi günü oynanacak maçların sonucunda belli olacak. Süper Lig 34. hafta programı, fikstür ve puan durumu haberimizde.
Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan başlıyor. Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray , Antalya Stadı’nda saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.
Süper Lig’de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.
Dört takımın düşme ihtimali var
Son sıradaki MKE Ankaragücü’nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. Ligde 32’şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35’er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.
Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor’a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 69 puan
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2.Trabzonspor 62 puan
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3.Sivasspor 60 puan
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4 .Beşiktaş 59 puan
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5.Galatasaray 55 puan
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6. Alanyaspor 54 puan
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7. Fenerbahçe 51 puan
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8.Antalyaspor 44 puan
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9.Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan
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10. Kasımpaşa 40 puan
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11.Göztepe 39 puan
12.Gençlerbirliği 36 puan
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13. İH Konyaspor 36 puan
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14. Denizlispor 35 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15.Çaykur Rizespor 35 puan
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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan
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17. Kayserispor 32 puan
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18.MKE Ankaragücü 29 puan
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Süper Lig'de 34. haftanın programı:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)