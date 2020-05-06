Süper Lig puan durumu ve fikstür! Süper Lig ne zaman başlayacak?

Coranavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişti. Salgının azalmaya başlamasının ardıdan liglerin geleceği için görüşmeler de hız kazandı. Bugün TFF Yönetim Kurulu bir araya gelerek Özdemir ile Koca'nın görüşmesinden çıkan sonuçları masaya yatıracak. Ardından Nihat Özdemir 14.00'te basının karşısına çıkacak ve video kondferans sistemiyle bilgi verecek.

Bu son dakika gelişmelerinin ardından heyecanlanan ve geri sayıma geçen futbolseverler, ligin son durumunu ve takımlarının kalan maçlarını merak ediyor. 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışında nefesler kesilecek. 53 puanlı Trabzonspor ve Başakşehir, 1. ve 2. sırada yer alıyorlar. Takipçileri Galatasaray 50 puanda yer alırken, 4. Sivasspor'un 49 puanı var.

Son sıralar ise haftalar geçtikçe alev alacak. 16. Çaykur Rizespor'un 25, 17. Ankaragücü'nün 23, 18. Kayserispor'un ise 22 puanı bulunuyor.

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 53 puan

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2.M.Başakşehir 53 puan

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3.Galatasaray 50

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4.Sivasspor 49 puan

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5.Beşiktaş 44 puan

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6. Alanyaspor 43 puan

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7.Fenerbahçe 40 puan

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8.Göztepe 37 puan

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9.Gaziantep FK 32 puan

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10.Denizlispor 31 puan

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11.Antalyaspor 30 puan

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12.Gençlerbirliği 28 puan

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13. Kasımpaşa 26 puan

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14. İH Konyaspor 26 puan

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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan

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16.Çaykur Rizespor 25 puan

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17.MKE Ankaragücü 23 puan

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18.İM Kayserispor 22 puan

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