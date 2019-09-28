Süper Lig puan durumu ve fikstür! Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 6. haftası dev maçlara sahne oluyor. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. 0-0 biten maçın ardından puanlar paylaşıldı. Şimdi gözler Trabzonspor-Beşiktaş maçına çevrildi. Sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Sezona istediği gibi başlayamayan Medipol Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 6. haftasında oluşan puan durumunu, maç sonuçlarını ve fikstürü haberimizde bulabilirsiniz.

28 Eylül 2019, Cumartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu ve fikstür! Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0'lık skorla geçti. Denizlispor sezonun ikinci yenilgisini aldı. Kasımpaşa ise bu sezon ikinci galibiyetine ulaştı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 11 puana, Galatasaray ise 9 puana yükseldi.

Şimdi gözler Trabzonspor-Beşiktaş çevrildi. Kritik mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi 

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 14 puan

2. FENERBAHÇE 11 puan

3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 10 puan (1 maçı eksik)

4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan

5. GALATASARAY 9 puan

6. BAŞAKŞEHİR 8 puan

7. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

8. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan

9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 7 puan (1 maçı eksik)

10. KASIMPAŞA 7 puan

11. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)

12. KONYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)

13. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)

14. GÖZTEPE 5 puan (1 maçı eksik)

15. ANTALYASPOR 5 puan (1 maçı eksik)

16. ANKARAGÜCÜ 5 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)

18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 7. hafta fikstür

4 Ekim Cuma

20.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Sivasspor - Ankaragücü

16.30 Beşiktaş - Alanyaspor

19.00 Gazişehir Gaziantep - Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

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