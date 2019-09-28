Süper Lig puan durumu ve fikstür! Süper Lig 6. hafta maç sonuçları
Süper Lig'in 6. haftası dev maçlara sahne oluyor. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. 0-0 biten maçın ardından puanlar paylaşıldı. Şimdi gözler Trabzonspor-Beşiktaş maçına çevrildi. Sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Sezona istediği gibi başlayamayan Medipol Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 6. haftasında oluşan puan durumunu, maç sonuçlarını ve fikstürü haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0'lık skorla geçti. Denizlispor sezonun ikinci yenilgisini aldı. Kasımpaşa ise bu sezon ikinci galibiyetine ulaştı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 11 puana, Galatasaray ise 9 puana yükseldi.
Şimdi gözler Trabzonspor-Beşiktaş çevrildi. Kritik mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig 6. hafta maç sonuçları
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1
17.30 Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe
Süper Lig puan durumu
1. ALANYASPOR 14 puan
2. FENERBAHÇE 11 puan
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 10 puan (1 maçı eksik)
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan
5. GALATASARAY 9 puan
6. BAŞAKŞEHİR 8 puan
7. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan
8. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 7 puan (1 maçı eksik)
10. KASIMPAŞA 7 puan
11. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)
12. KONYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)
13. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)
14. GÖZTEPE 5 puan (1 maçı eksik)
15. ANTALYASPOR 5 puan (1 maçı eksik)
16. ANKARAGÜCÜ 5 puan (1 maçı eksik)
17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)
18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 7. hafta fikstür
4 Ekim Cuma
20.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor
17.30 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
6 Ekim Pazar
14.00 Sivasspor - Ankaragücü
16.30 Beşiktaş - Alanyaspor
19.00 Gazişehir Gaziantep - Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor