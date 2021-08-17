MENÜ

Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de ilk haftayı Trabzonspor lider geçti!

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.

17 Ağustos 2021, Salı 01:39 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de ilk haftayı Trabzonspor lider geçti!

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş -Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor- Fenerbahçe : 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor- Galatasaray : 0-2

Puan durumu

Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P

1.TRABZONSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3

2.ALTAY 1 1 0 0 3 0 3 3

3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 0 3 3

4.GALATASARAY 1 1 0 0 2 0 2 3

5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 2 1 3

6.AYTEMİZ ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

7.FENERBAHÇE 1 1 0 0 1 0 1 3

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3

9.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1

11.GÖZTEPE 1 0 1 0 1 1 0 1

12.KASIMPAŞA 1 0 1 0 1 1 0 1

13.GAZİANTEP 1 0 0 1 2 3 -1 0

14.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0

15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0

16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 1 -1 0

17.GZT GİRESUNSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

18.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

19.YUKATEL KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

2. hafta programı

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...