Süper Lig’de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş -Çaykur Rizespor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2
Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1
Adana Demirspor- Fenerbahçe : 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor- Galatasaray : 0-2
Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:
Takım O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3
2.ALTAY 1 1 0 0 3 0 3 3
3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 0 3 3
4.GALATASARAY 1 1 0 0 2 0 2 3
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 2 1 3
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.FENERBAHÇE 1 1 0 0 1 0 1 3
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.GÖZTEPE 1 0 1 0 1 1 0 1
12.KASIMPAŞA 1 0 1 0 1 1 0 1
13.GAZİANTEP 1 0 0 1 2 3 -1 0
14.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.GZT GİRESUNSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
19.YUKATEL KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0
2. hafta programı
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor