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  • Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 15. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 15. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki son 7 maçta tek galibiyette kaldı. Trabzonspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken, haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından 3. sırada bulunan Beşiktaş, 4. sırada bulunan Trabzonspor ve 5. sırada bulunan Galatasaray, haftayı 25 puanda kapattı. İşte Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 15. hafta puan durumu..

08 Aralık 2018, Cumartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 15. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Alanya'da açıldı. Son 2 maçta 6 puan çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, Göztepe'yi 2-0'la geçerken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 10 maçında 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 2-0 geçtiği maçta son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve düşüşünü sürdürdü. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, yarın akşam Akhisarspor'a, lider Başakşehir ise pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

Süper Lig 15. hafta sonuçları

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Sivasspor 2 - 0 Göztepe

Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

Bursaspor - Antalyaspor

Akhisarspor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Başakşehir

Kasımpaşa - Kayserispor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 30 puan (1 maçı eksik)

2- Kasımpaşa - 26 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş - 25 puan

4- Trabzonspor - 25 puan

5- Galatasaray - 25 puan

6- Antalyaspor - 23 puan (1 maçı eksik)

7- Yeni Malatyaspor - 22 puan (1 maçı eksik)

8- Konyaspor - 21 puan

9- Sivasspor - 21 puan

10- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

11- Bursaspor - 19 puan (1 maçı eksik)

12- Göztepe - 18 puan

13- Alanyaspor - 16 puan

14- Erzurumspor - 14 puan (1 maçı eksik)

15- Fenerbahçe - 14 puan (1 maçı eksik)

16- Akhisarspor - 13 puan (1 maçı eksik)

17- Kayserispor - 12 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor 11 puan 

Süper Lig 16. hafta programı

Göztepe - Bursaspor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Kayserispor - Akhisarspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Fenerbahçe - Erzurumspor


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