Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan durumu ve fikstür (Süper Lig 15. hafta maç sonuçları)
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki son 7 maçta tek galibiyette kaldı. Trabzonspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken, haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından 3. sırada bulunan Beşiktaş, 4. sırada bulunan Trabzonspor ve 5. sırada bulunan Galatasaray, haftayı 25 puanda kapattı. İşte Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 15. hafta puan durumu..
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Alanya'da açıldı. Son 2 maçta 6 puan çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, Göztepe'yi 2-0'la geçerken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Son 10 maçında 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 2-0 geçtiği maçta son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve düşüşünü sürdürdü. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, yarın akşam Akhisarspor'a, lider Başakşehir ise pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.
Süper Lig 15. hafta sonuçları
Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş
Sivasspor 2 - 0 Göztepe
Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor
Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor
Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
Bursaspor - Antalyaspor
Akhisarspor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Başakşehir
Kasımpaşa - Kayserispor
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 30 puan (1 maçı eksik)
2- Kasımpaşa - 26 puan (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş - 25 puan
4- Trabzonspor - 25 puan
5- Galatasaray - 25 puan
6- Antalyaspor - 23 puan (1 maçı eksik)
7- Yeni Malatyaspor - 22 puan (1 maçı eksik)
8- Konyaspor - 21 puan
9- Sivasspor - 21 puan
10- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
11- Bursaspor - 19 puan (1 maçı eksik)
12- Göztepe - 18 puan
13- Alanyaspor - 16 puan
14- Erzurumspor - 14 puan (1 maçı eksik)
15- Fenerbahçe - 14 puan (1 maçı eksik)
16- Akhisarspor - 13 puan (1 maçı eksik)
17- Kayserispor - 12 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor 11 puan
Süper Lig 16. hafta programı
Göztepe - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Kasımpaşa
Başakşehir - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Kayserispor - Akhisarspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor