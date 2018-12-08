Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Alanya'da açıldı. Son 2 maçta 6 puan çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, Göztepe'yi 2-0'la geçerken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 10 maçında 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 2-0 geçtiği maçta son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve düşüşünü sürdürdü. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, yarın akşam Akhisarspor'a, lider Başakşehir ise pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

Süper Lig 15. hafta sonuçları

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Sivasspor 2 - 0 Göztepe

Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

Bursaspor - Antalyaspor

Akhisarspor - Fenerbahçe

Ankaragücü - Başakşehir

Kasımpaşa - Kayserispor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 30 puan (1 maçı eksik)

2- Kasımpaşa - 26 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş - 25 puan

4- Trabzonspor - 25 puan

5- Galatasaray - 25 puan

6- Antalyaspor - 23 puan (1 maçı eksik)

7- Yeni Malatyaspor - 22 puan (1 maçı eksik)

8- Konyaspor - 21 puan

9- Sivasspor - 21 puan

10- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

11- Bursaspor - 19 puan (1 maçı eksik)

12- Göztepe - 18 puan

13- Alanyaspor - 16 puan

14- Erzurumspor - 14 puan (1 maçı eksik)

15- Fenerbahçe - 14 puan (1 maçı eksik)

16- Akhisarspor - 13 puan (1 maçı eksik)

17- Kayserispor - 12 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor 11 puan

Süper Lig 16. hafta programı

Göztepe - Bursaspor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Kayserispor - Akhisarspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Fenerbahçe - Erzurumspor



