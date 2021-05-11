Süper Lig’de 20.30'da başlayan 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Derbiden yaralı çıkan Beşiktaş , Karagümrük'ü yenerek, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etmenin hesapları içinde. Derbiyi Aslan'ın kazanmasıyla avantaj sağlayan Fener, Sivas sınavını hasarsız atlatırken, Kartal'ın hatasını kollayacak. Cim Bom ise Denizli deplasmanında sadece 3 puan değil, averaj peşinde... Yani bugün zirvede düğün de olabilir, düğüm de...

Süper Lig puan durumu

1- Beşiktaş / 82 puan

2- Galatasaray / 81 puan

3- Fenerbahçe / 80 puan

4- Trabzonspor / 68 puan

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18- Ankaragücü / 38 puan

19- Erzurumspor / 38 puan

20- Gençlerbirliği / 35 puan

21- Denizlispor / 29 puan

Ligin zirvesi gibi, dibi de alev alev yanıyor. Denizlispor'un ardından Gençlerbirliği, Erzurum, Ankaragücü ve Kayseri ateşi en yakından hisseden takımlar ve bugünkü sonuçlara göre bir veya daha fazla veda yaşanabilir. Ya da düşme hattından çıkacak sonuçlar, günü BAY geçecek olan Antalyaspor'u da bir anda tehlikenin ortasına atabilir.

Süper Lig 41. hafta maç sonuçları

Konyaspor 1-1 Trabzonspor

Alanyaspor 0-0 Erzurumspor

Kasımpaşa 2-0 Ankaragücü

Fenerbahçe 0-0 Sivasspor

Başakşehir 0-0 Kayserispor

Gaziantep FK 0-1 Çaykur Rizespor

Malatyaspor 0-0 Hatayspor

Denizlispor 0-1 Galatasaray

Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği 0-1 Göztepe