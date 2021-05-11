Süper Lig puan durumu... Süper Lig 41. hafta canlı maç sonuçları ve canlı sıralama
Süper Lig'de muhteşem heyecan... Şampiyonluk ve kümede kalma yarışında inanılmaz bir heyecan yaşanıyor. Beşiktaş, Karagümrük'ü yenerek, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etmenin hesapları içinde. Derbiyi Galatasaray'ın kazanmasıyla avantaj sağlayan Fenerbahçe, Sivasspor sınavını hasarsız atlatırken, Beşiktaş'ın hatasını kollayacak. Galatasaray ise Denizli deplasmanında galibiyet arıyor. Birbirinden kritik maçların oynandığı karşılaşmaların canlı sonuçları ve puan durumu haberimizde.
Süper Lig’de 20.30'da başlayan 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Derbiden yaralı çıkan Beşiktaş , Karagümrük'ü yenerek, Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etmenin hesapları içinde. Derbiyi Aslan'ın kazanmasıyla avantaj sağlayan Fener, Sivas sınavını hasarsız atlatırken, Kartal'ın hatasını kollayacak. Cim Bom ise Denizli deplasmanında sadece 3 puan değil, averaj peşinde... Yani bugün zirvede düğün de olabilir, düğüm de...
Süper Lig puan durumu
1- Beşiktaş / 82 puan
2- Galatasaray / 81 puan
3- Fenerbahçe / 80 puan
4- Trabzonspor / 68 puan
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18- Ankaragücü / 38 puan
19- Erzurumspor / 38 puan
20- Gençlerbirliği / 35 puan
21- Denizlispor / 29 puan
Ligin zirvesi gibi, dibi de alev alev yanıyor. Denizlispor'un ardından Gençlerbirliği, Erzurum, Ankaragücü ve Kayseri ateşi en yakından hisseden takımlar ve bugünkü sonuçlara göre bir veya daha fazla veda yaşanabilir. Ya da düşme hattından çıkacak sonuçlar, günü BAY geçecek olan Antalyaspor'u da bir anda tehlikenin ortasına atabilir.
Süper Lig 41. hafta maç sonuçları
Konyaspor 1-1 Trabzonspor
Alanyaspor 0-0 Erzurumspor
Kasımpaşa 2-0 Ankaragücü
Fenerbahçe 0-0 Sivasspor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Gaziantep FK 0-1 Çaykur Rizespor
Malatyaspor 0-0 Hatayspor
Denizlispor 0-1 Galatasaray
Beşiktaş 0-0 Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği 0-1 Göztepe