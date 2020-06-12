Süper Lig puan durumu: Süper Lig 27. hafta kalan maçlar ve fikstür

Süper Lig'de 87 günlük hasret sona erdi, heyecan kaldığı yerden devam etmeye başladı. Lider Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 avladı ve çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 2-1'le geçti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan 8 haftada oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 56 puan

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2.M.Başakşehir 53 puan (1 maçı eksik)

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3. Galatasaray 50 (1 maçı eksik)

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4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

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5. Beşiktaş 44 puan (1 maçı eksik)

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6.Fenerbahçe 43 puan

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7. Alanyaspor 43 puan (1 maçı eksik)

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8.Göztepe 37 puan

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9.Gaziantep FK 32 puan (1 maçı eksik)

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10.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)

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11.Antalyaspor 30 puan (1 maçı eksik)

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12.Gençlerbirliği 28 puan (1 maçı eksik)

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13. Kasımpaşa 26 puan (1 maçı eksik)

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14. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)

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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

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16.Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

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17.MKE Ankaragücü 23 puan (1 maçı eksik)

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18.İM Kayserispor 22 puan

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27. haftanın programı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe 2 - 1 Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)