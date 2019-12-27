Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. 17. hafta bugün oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Devre arasına 3 puanla girmek isteyen şampiyonluk adayları birbirinden kritik maçlar oynayacak. Sezonun flaş takımı lider Sivasspor ise, devreyi lider bitirmeyi garantiledi. Süper Lig 17. hafta puan durumu ve 18. haftanın fikstürü haberimizde.

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Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de ilk devre sona ererken, futbolseverler gözünü puan durumuna çevirdi. Sezonun flaş takımı Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilerken, 17. haftada birbirinden kritik maçlar oynanacak.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, açılış maçında son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa, Trabzonspor-Kayserispor ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarından sonra puan durumu şekillenebilir.

Lider Sivasspor, pazar günü Göztepe'yi konuk edecekken haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Rizespor deplasmanına gidecek.

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Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 34 puan

2.M.Başakşehir 30 puan

3.Trabzonspor 29 puan

4.Fenerbahçe 28 puan

5.Beşiktaş 27 puan

6. A.Alanyaspor 26 puan

7.Galatasaray 24

8.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan

9.Göztepe 23 puan

10.Gaziantep FK 23 puan

11.Y.Denizlispor 21 puan

12. Ç.Rizespor 20 puan

13.Gençlerbirliği 18 puan

14.Kasımpaşa 15 puan

15.İH Konyaspor 15 puan

16.Antalyaspor 14 puan

17.MKE Ankaragücü 11 puan

18.İM Kayserispor 10 puan

Süper Lig 17. hafta maç sonuçları

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Denizlispor

Başakşehir - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kayserispor

Galatasaray - Antalyaspor

Sivasspor - Göztepe

Alanyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig 18. hafta fikstür

Beşiktaş - Sivasspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Başakşehir - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Alanyaspor - Kayserispor

Galatasaray - Denizlispor

Antalyaspor - Göztepe

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Konyaspor

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