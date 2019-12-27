Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. 17. hafta bugün oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Devre arasına 3 puanla girmek isteyen şampiyonluk adayları birbirinden kritik maçlar oynayacak. Sezonun flaş takımı lider Sivasspor ise, devreyi lider bitirmeyi garantiledi. Süper Lig 17. hafta puan durumu ve 18. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de ilk devre sona ererken, futbolseverler gözünü puan durumuna çevirdi. Sezonun flaş takımı Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilerken, 17. haftada birbirinden kritik maçlar oynanacak.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, açılış maçında son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa, Trabzonspor-Kayserispor ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarından sonra puan durumu şekillenebilir.
Lider Sivasspor, pazar günü Göztepe'yi konuk edecekken haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Rizespor deplasmanına gidecek.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 34 puan
2.M.Başakşehir 30 puan
3.Trabzonspor 29 puan
4.Fenerbahçe 28 puan
5.Beşiktaş 27 puan
6. A.Alanyaspor 26 puan
7.Galatasaray 24
8.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan
9.Göztepe 23 puan
10.Gaziantep FK 23 puan
11.Y.Denizlispor 21 puan
12. Ç.Rizespor 20 puan
13.Gençlerbirliği 18 puan
14.Kasımpaşa 15 puan
15.İH Konyaspor 15 puan
16.Antalyaspor 14 puan
17.MKE Ankaragücü 11 puan
18.İM Kayserispor 10 puan
Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Denizlispor
Başakşehir - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kayserispor
Galatasaray - Antalyaspor
Sivasspor - Göztepe
Alanyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Süper Lig 18. hafta fikstür
Beşiktaş - Sivasspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Alanyaspor - Kayserispor
Galatasaray - Denizlispor
Antalyaspor - Göztepe
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Konyaspor