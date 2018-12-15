Süper Lig puan durumu - Süper Lig 16. hafta sonuçları! Lider kim?
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın önemli maçında Galatasaray ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Bugün ise Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşacak. Ersun Yanallı Fenerbahçe ise Erzurumspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmalar öncesi Süper Lig puan durumu merak konusu... İşte Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 16. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki üst üste dördüncü, son sekizinci maçında ise yedinci puan kaybını yaşadı. Lider Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, çıkışını sürdürdü ve Ankaragücü'nü 4-0'la geçti. Sezonun iki flaş takımı Malatyaspor ile Antalyaspor, bugün 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın en önemli maçlarından birisinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig 4. hafta sonuçları
Göztepe 0 - 0 Bursaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Kayserispor - Akhisarspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor
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Süper Lig Puan durumu
1- Başakşehir - 34 puan
2- Galatasaray - 26 puan
3- Kasımpaşa - 26 puan
4- Antalyaspor 26 - puan (1 maçı eksik)
5- Beşiktaş - 25 puan (1 maçı eksik)
6- Yeni Malatyaspor - 25 puan (1 maçı eksik)
7- Trabzonspor - 25 puan (1 maçı eksik)
8- Konyaspor - 24 puan
9- Sivasspor - 24 puan
10- Bursaspor - 20 puan
11- Ankaragücü - 20 puan
12- Göztepe - 19 puan
13- Alanyaspor - 17 puan
14- Akhisarspor - 16 puan (1 maçı eksik)
15- Kayserispor - 15 puan (1 maçı eksik)
16- Erzurumspor - 14 puan (1 maçı eksik)
17- Fenerbahçe - 14 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor - 12 puan
Süper Lig'de 17. hafta programı
Ankaragücü - Göztepe
Alanyaspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Beşiktaş
Erzurumspor - Kayserispor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
Galatasaray - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Akhisarspor - Konyaspor