Süper Lig puan durumu | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de ilk devrenin son 2 haftasına girildi, heyecan arttı. Devrenin bitimine 2 hafta kala 6 puan farka ulaşan Yiğidolar, 10 gollük averaj farkıyla sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada Göztepe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, haftayı puansız kapattı. Lider Sivas, Gençlerbirliği'ni devirirse Galatasaray'la olan puan farkını 12'ye çıkaracak. Kritik derbinin ardından şampiyonluk hattı iyice kızışacak. Süper Lig 16. hafta puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında ateş hattında bulunan Antalyaspor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftaya girilirken puan durumunda kritik değişimler olabilir.
Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Pazar günü Sivasspor, Gençlerbirliği'ne, takipçisi Başakşehir ise Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor, Konya deplasmanında galibiyet arayacakken, haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 33 puan (1 maçı eksik)
2.M.Başakşehir 27 puan (1 maçı eksik)
3.Beşiktaş 27 puan (1 maçı eksik)
4.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)
5.Fenerbahçe 25 puan (1 maçı eksik)
6.Galatasaray 24
7.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan
8. A.Alanyaspor 23 puan (1 maçı eksik)
9.Göztepe 23 puan
10.Gaziantep FK 23 puan
11. Ç.Rizespor 20 puan
12.Y.Denizlispor 21 (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 17 puan (1 maçı eksik)
14.Kasımpaşa 15 puan
15.İH Konyaspor 15 (1 maçı eksik)
16.Antalyaspor 14 puan
17.MKE Ankaragücü 11 puan
18.İM Kayserispor 10 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 16. hafta maç sonuçları
Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK
Göztepe 2 - 1 Galatasaray
Gençlerbirliği - Sivasspor
Kayserispor - Başakşehir
Fenerbahçe - Beşiktaş
Konyaspor - Trabzonspor
Denizlispor - Alanyaspor
Süper Lig 17. hafta fikstür
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Denizlispor
Başakşehir - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kayserispor
Galatasaray - Antalyaspor
Sivasspor - Göztepe
Alanyaspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe