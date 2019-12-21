Süper Lig puan durumu | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında ateş hattında bulunan Antalyaspor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftaya girilirken puan durumunda kritik değişimler olabilir.

Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Pazar günü Sivasspor, Gençlerbirliği'ne, takipçisi Başakşehir ise Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor, Konya deplasmanında galibiyet arayacakken, haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 33 puan (1 maçı eksik)

2.M.Başakşehir 27 puan (1 maçı eksik)

3.Beşiktaş 27 puan (1 maçı eksik)

4.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)

5.Fenerbahçe 25 puan (1 maçı eksik)

6.Galatasaray 24

7.BTC Turk Y.Malatyaspor 23 puan

8. A.Alanyaspor 23 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 23 puan

10.Gaziantep FK 23 puan

11. Ç.Rizespor 20 puan

12.Y.Denizlispor 21 (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 17 puan (1 maçı eksik)

14.Kasımpaşa 15 puan

15.İH Konyaspor 15 (1 maçı eksik)

16.Antalyaspor 14 puan

17.MKE Ankaragücü 11 puan

18.İM Kayserispor 10 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 16. hafta maç sonuçları

Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 - 4 Gaziantep FK

Göztepe 2 - 1 Galatasaray

Gençlerbirliği - Sivasspor

Kayserispor - Başakşehir

Fenerbahçe - Beşiktaş

Konyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - Alanyaspor

Süper Lig 17. hafta fikstür

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Ankaragücü - Denizlispor

Başakşehir - Kasımpaşa

Trabzonspor - Kayserispor

Galatasaray - Antalyaspor

Sivasspor - Göztepe

Alanyaspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe