Süper Lig puan durumu! Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 31. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 52. dakikada Vida'nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Fenerbahçe maçın son anlarında Ozan'ın golü ile durumu 1-1 yaptı. Mücadele 1-1 sona erince Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı değişmedi. Peki, Beşiktaş ile Galatasaray arasında puan farkı kaç oluyor? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç? İşte tüm bu soruların cevapları puan durumu haberimizde...

Süper Lig puan durumu (CANLI)

1- Beşiktaş 64

2- Galatasaray 61

3- Fenerbahçe 59

4- Trabzonspor 55

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Beşiktaş'ın kalan maçları

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Alanyaspor

Erzurumspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankaragücü

Sivasspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Kayserispor

Ç.Rizespor - Beşiktaş

Beşiktaş - Hatayspor

Galatasaray - Beşiktaş

Beşiktaş - Karagümrük

Göztepe - Beşiktaş

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe - Denizlispor

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Başakşehir - Fenerbahçe

Fenerbahçe -Kasımpaşa

Alanyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Sivasspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Galatasaray'ın kalan maçları

Hatayspor - Galatasaray

Galatasaray - Karagümrük

Göztepe - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Antalyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Konyaspor

Gençlerbirliği - Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş

Denizlispor - Galatasaray

Galatasaray - Yeni Malatya



