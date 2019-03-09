Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 25. haftanın perdesi Sivas'ta açıldı. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 28 puanla ve 14. sırada kaldı. Beşiktaş ise Konyaspor'un 2 kez beraberliği yakaladığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.

09 Mart 2019, Cumartesi 21:04 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında sonlandırdı ve 3 puanı cebine koydu. Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı. Haftanın maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 11'e çıkarttı. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar, rakibine iki defa yakalandığı karşılaşmada Konyaspor'u Ljajic, Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'nın attığı gollerle 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları

Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor

Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor

Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor

Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

Alanyaspor 2 - 1 Erzurumspor

Göztepe 0 - 0 Kasımpaşa

Çaykur Rizespor 3 - 0 Kayserispor

Beşiktaş 3 - 2 Konyaspor

Galatasaray - Antalyaspor

Süper Lig 25. hafta puan durumu

1- Başakşehir 25 57

2- Galatasaray 24 46

3- Beşiktaş 24 44

4- Trabzonspor 25 40

5- Konyaspor 25 35

6- Yeni Malatyaspor 25 34

7- Sivasspor 25 34

8- Alanyaspor 25 34

9- Antalyaspor 24 32

10- Kayserispor 25 32

11- Çaykur Rizespor 25 31

12- Kasımpaşa 25 31

13- Ankaragücü 25 31

14- Fenerbahçe 25 28

15- Bursaspor 25 28

16- Göztepe 25 27

17- Erzurumspor 25 22

18- Akhisarspor 25 21

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