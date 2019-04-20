Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendi ve puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir'le kapışan Galatasaray, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Lider Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla Galatasaray'la puan farkı 3'e düştü. Alanyaspor deplasmanına ter döken Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 33 puanla 14. sırada kaldı. Haftanın kapanış maçında ise Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah Beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından ligin altında da üstünde de ince hesaplar yapılmaya başlandı.

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Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları

Kasımpaşa 1 - 1 Bursaspor

Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor

Akhisarspor 1 - 2 Antalyaspor

Galatasaray 3 - 1 Kayserispor

Göztepe 0 - 1 Erzurumspor

Ankaragücü 0- 0 Konyaspor

Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor

Alanyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Sivasspor 1-2 Beşiktaş

Süper Lig 28. hafta puan durumu

1- Başakşehir 62

2- Galatasaray 59

3- Beşiktaş 56

4- Trabzonspor 52

5- Alanyaspor 41

6- Antalyaspor 41

7- Çaykur Rizespor 41

8- Yeni Malatyaspor 38

9- Kasımpaşa 38

10- Konyaspor 37

11- Ankaragücü 36

12- Kayserispor 36

13- Sivasspor 35

14- Fenerbahçe 33

15- Bursaspor 29

16- Erzurumspor 28

17- Göztepe 27

18- Akhisarspor 24

Süper Lig 30. hafta programı

Başakşehir - Göztepe

Çaykur Rizespor - Sivasspor

Antalyaspor - Erzurumspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

Kayserispor - Alanyaspor

Bursaspor - Akhisarspor

Beşiktaş - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Konyaspor - Galatasaray