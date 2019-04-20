Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür
Süper Lig'in 29. haftasında zirvede işler karıştı. Başakşehir-Rizespor maçındaki 1-1'lik skor sonrası Galatasaray ve Beşiktaş, lidere biraz daha yaklaştı. Galatasaray ile Başakşehir arasında 3 puanlık fark kalırken, Beşiktaş haftanın final maçında Sivasspor'u 2-1 yenerek rakiplerine yaklaştı. Süper Lig'in son 5 haftasına girilirken ligin dibindeki mücadelenin yanı sıra şampiyonluk yarışı da fena halde kızıştı. Süper Lig puan durumunun tüm detayları haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendi ve puanını 28'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir'le kapışan Galatasaray, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Lider Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla Galatasaray'la puan farkı 3'e düştü. Alanyaspor deplasmanına ter döken Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 33 puanla 14. sırada kaldı. Haftanın kapanış maçında ise Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah Beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından ligin altında da üstünde de ince hesaplar yapılmaya başlandı.
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 29. hafta maç sonuçları
Kasımpaşa 1 - 1 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
Akhisarspor 1 - 2 Antalyaspor
Galatasaray 3 - 1 Kayserispor
Göztepe 0 - 1 Erzurumspor
Ankaragücü 0- 0 Konyaspor
Başakşehir 1 - 1 Çaykur Rizespor
Alanyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
Sivasspor 1-2 Beşiktaş
Süper Lig 28. hafta puan durumu
1- Başakşehir 62
2- Galatasaray 59
3- Beşiktaş 56
4- Trabzonspor 52
5- Alanyaspor 41
6- Antalyaspor 41
7- Çaykur Rizespor 41
8- Yeni Malatyaspor 38
9- Kasımpaşa 38
10- Konyaspor 37
11- Ankaragücü 36
12- Kayserispor 36
13- Sivasspor 35
14- Fenerbahçe 33
15- Bursaspor 29
16- Erzurumspor 28
17- Göztepe 27
18- Akhisarspor 24
Süper Lig 30. hafta programı
Başakşehir - Göztepe
Çaykur Rizespor - Sivasspor
Antalyaspor - Erzurumspor
Fenerbahçe - Trabzonspor
Kayserispor - Alanyaspor
Bursaspor - Akhisarspor
Beşiktaş - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Konyaspor - Galatasaray