Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - Lider Fenerbahçe
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Gaziantep'te kapandı. Gazişehir, Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Son şampiyon Galatasaray, evinde Konyaspor'a 2 puan bırakırken, Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 3-0'la geçti. Süper Lig’in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü. Süper Lig puan durumu, 2. hafta maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
Ligde ikinci hafta, Gaziantep’te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı. Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Göztepe: 3-0
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2
Galatasaray-Konyaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1
Puan durumu
Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6
2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6
3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3
9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3
10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3
11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1
15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1
16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0
18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0
Gelecek haftanın programı
Süper Lig’de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül’de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)