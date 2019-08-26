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Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - Lider Fenerbahçe

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Gaziantep'te kapandı. Gazişehir, Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Son şampiyon Galatasaray, evinde Konyaspor'a 2 puan bırakırken, Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 3-0'la geçti. Süper Lig’in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü. Süper Lig puan durumu, 2. hafta maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

26 Ağustos 2019, Pazartesi 22:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - Lider Fenerbahçe

Ligde ikinci hafta, Gaziantep’te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı. Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1

Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2

Galatasaray-Konyaspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1

Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6

2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6

3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6

4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6

5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4

6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3

7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3

8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3

9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3

10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3

11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2

12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2

13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1

14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1

15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1

16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0

17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0

18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig’de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül’de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.

Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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