Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - 33. haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala heyecan arttı. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve rakibini 7 yıl sonra evinde yenerken, içeride üst üste 5. galibiyetini aldı. Haftanın maçında Galatasaray ile Başakşehir, karşı karşıya geldi. 8 puan geriden gelen Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi ve 2018-19 sezonunu şampiyon tamamladı. Ateş hattındaki sezon finalinde gol sesi çıkmadı. İki golü VAR’a takılan, penaltı kaçıran Göztepe, son haftaya 35 puanla avantajla girerken Bursa’nın kurtuluşu ise iyice zora girdi. Son hafta Timsah, Malatya deplasmanında, İzmir ekibi ise Ankaragücü’ne kader maçlarını oynayacak. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 43 puanla 8. sırada tamamladı. Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor. Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve 4 maç sonra kazanırken, ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesindeki yarış kızıştı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde kalmayı garantiledi. 5.'lik yarışını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Beşiktaş'ı 2-1'le geçerek rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Göztepe sahadan galibiyetle ayrılsaydı Bursaspor Süper Lig'e veda edecekti. Küme düşecek takım ligin son haftasında belli olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı. BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor. Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve 4 maç sonra kazanırken, ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı ekibe üç puanı getiren goller Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise Riad Bajic kaydetti. Aslan, bu galibiyetle 69 puana yükseldi. Puan eşitliği halinde şampiyonu ikili averaj belirlediği için, Galatasaray son haftaya girilirken şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 66 puanda kalan Başakşehir'in de ligi 2. sırada tamamlaması kesinleşti.
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları
Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor
Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş
Akhisarspor 2 - 2 Kayserispor
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
Galatasaray 2 - 1 Başakşehir
Ankaragücü 3 - 1 Sivasspor
Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe
Süper Lig 33. hafta puan durumu
1- Galatasaray 69
2- Başakşehir 66
3- Beşiktaş 62
4- Trabzonspor 60
5- Yeni Malatyaspor 47
6- Antalyaspor 45
7- Konyaspor 43
8- Fenerbahçe 43
9- Alanyaspor 43
10- Çaykur Rizespor 41
11- Kayserispor 41
12- Ankaragücü 40
13- Kasımpaşa 39
14- Sivasspor 38
15- Göztepe 35
16- Bursaspor 34
17- Erzurumspor 32
18- Akhisarspor 25
Süper Lig 34. hafta programı
Göztepe - Ankaragücü
Beşiktaş - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Antalyaspor
Kayserispor - Erzurumspor
Konyaspor - Akhisarspor
Başakşehir - Alanyaspor
Sivasspor - Galatasaray
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Bursaspor