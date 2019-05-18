Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesindeki yarış kızıştı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde kalmayı garantiledi. 5.'lik yarışını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Beşiktaş'ı 2-1'le geçerek rakibiyle olan puan farkını 2'ye indirdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Göztepe sahadan galibiyetle ayrılsaydı Bursaspor Süper Lig'e veda edecekti. Küme düşecek takım ligin son haftasında belli olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı. BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor. Ankaragücü, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve 4 maç sonra kazanırken, ligde kalmayı garantiledi. Sivasspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı ekibe üç puanı getiren goller Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise Riad Bajic kaydetti. Aslan, bu galibiyetle 69 puana yükseldi. Puan eşitliği halinde şampiyonu ikili averaj belirlediği için, Galatasaray son haftaya girilirken şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 66 puanda kalan Başakşehir'in de ligi 2. sırada tamamlaması kesinleşti.

Süper Lig'de 33. hafta maç sonuçları

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş

Akhisarspor 2 - 2 Kayserispor

Bursaspor 0 - 0 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Galatasaray 2 - 1 Başakşehir

Ankaragücü 3 - 1 Sivasspor

Erzurumspor 0 - 1 Fenerbahçe

Süper Lig 33. hafta puan durumu

1- Galatasaray 69

2- Başakşehir 66

3- Beşiktaş 62

4- Trabzonspor 60

5- Yeni Malatyaspor 47

6- Antalyaspor 45

7- Konyaspor 43

8- Fenerbahçe 43

9- Alanyaspor 43

10- Çaykur Rizespor 41

11- Kayserispor 41

12- Ankaragücü 40

13- Kasımpaşa 39

14- Sivasspor 38

15- Göztepe 35

16- Bursaspor 34

17- Erzurumspor 32

18- Akhisarspor 25

Süper Lig 34. hafta programı

Göztepe - Ankaragücü

Beşiktaş - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Antalyaspor

Kayserispor - Erzurumspor

Konyaspor - Akhisarspor

Başakşehir - Alanyaspor

Sivasspor - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Yeni Malatyaspor - Bursaspor