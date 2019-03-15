Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Beşiktaş ise Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Erzurumspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

Kayserispor - Başakşehir

Bursaspor - Galatasaray

Süper Lig 26. hafta puan durumu

1- Başakşehir 25 57

2- Galatasaray 25 49

3- Beşiktaş 25 44

4- Trabzonspor 25 40

5- Konyaspor 25 35

6- Yeni Malatyaspor 25 34

7- Sivasspor 26 34

8- Alanyaspor 25 34

9- Antalyaspor 25 32

10- Kayserispor 25 32

11- Çaykur Rizespor 25 31

12- Kasımpaşa 25 31

13- Fenerbahçe 26 31

14- Ankaragücü 25 31

15- Bursaspor 25 28

16- Göztepe 25 27

17- Erzurumspor 25 22

18- Akhisarspor 25 21





Süper Lig 27. hafta programı

Alanyaspor - Bursaspor

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Kasımpaşa - Erzurumspor

Göztepe - Akhisarspor

Başakşehir - Konyaspor

Sivasspor - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Ankaragücü - Fenerbahçe