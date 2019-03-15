Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Sarı Lacivertli ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Haftanın en önemli maçlarında Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Beşiktaş ise Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Beşiktaş ise Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
Konyaspor - Çaykur Rizespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Erzurumspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Kayserispor - Başakşehir
Bursaspor - Galatasaray
Süper Lig 26. hafta puan durumu
1- Başakşehir 25 57
2- Galatasaray 25 49
3- Beşiktaş 25 44
4- Trabzonspor 25 40
5- Konyaspor 25 35
6- Yeni Malatyaspor 25 34
7- Sivasspor 26 34
8- Alanyaspor 25 34
9- Antalyaspor 25 32
10- Kayserispor 25 32
11- Çaykur Rizespor 25 31
12- Kasımpaşa 25 31
13- Fenerbahçe 26 31
14- Ankaragücü 25 31
15- Bursaspor 25 28
16- Göztepe 25 27
17- Erzurumspor 25 22
18- Akhisarspor 25 21
Süper Lig 27. hafta programı
Alanyaspor - Bursaspor
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Antalyaspor
Kasımpaşa - Erzurumspor
Göztepe - Akhisarspor
Başakşehir - Konyaspor
Sivasspor - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Ankaragücü - Fenerbahçe