Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi. Günün diğer maçında ise Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı.
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Antalyaspor-Ankaragücü maçıyla açıldı. Zorlu deplasmandan 4-2 galip gelen Ankaragücü, ateş hattından kurtuldu. Bursaspor, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Beşiktaş ise 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi.
Süper Lig 24. hafta programı
Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü
Bursaspor 3 - 2 Sivasspor
Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
Konyaspor - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
Erzurumspor - Galatasaray
Kasımpaşa - Trabzonspor
Akhisarspor - Alanyaspor