Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi Antalyaspor-Ankaragücü maçıyla açıldı. Zorlu deplasmandan 4-2 galip gelen Ankaragücü, ateş hattından kurtuldu. Bursaspor, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Beşiktaş ise 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve 14. sıraya yükseldi.

Süper Lig 24. hafta programı

Antalyaspor 2 - 4 Ankaragücü

Bursaspor 3 - 2 Sivasspor

Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş

Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor

Konyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Erzurumspor - Galatasaray

Kasımpaşa - Trabzonspor

Akhisarspor - Alanyaspor