Süper Lig puan durumu - Lider hangi takım? Puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Alanya'da kapandı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçti ve 4'te 4 yaptı. Alanya, 12 puana ulaşıp yoluna doludizgin devam ederken, Fenerbahçe 7 puanla Çaykur Rizespor'un arkasında 3. sırada yer aldı. Beşiktaş, Gazişehir'e 3-2 kaybederken 4 maç sonunda tek galibiyette kalmış oldu ve puan durumunda geriye gitti. Galatasaray, zor da olsa Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmeyi başarırken galibiyet golü Falcao'dan geldi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise ligin ilk 4 haftasında 3. beraberliği alarak 6 puan yitirdi. Süper Lig'de 4. haftada cumartesi akşamı itibariyle puan durumu...

26 Ağustos 2019, Pazartesi 22:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu - Lider hangi takım? Puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de milli aradan sonra oynanan 4. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Galatasaray zor da olsa Kasımpaşa karşısında kazanırken, Beşiktaş ise Rize beraberliğinin ardından Gazişehir'de de dağıldı. 3-2 kaybeden Siyah Beyazlılar 4 puanda kaldı ve 13. sıraya düştü. Gazişehir ise 7 puana yükseldi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Trabzonspor ise Gençlerbirliği maçında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.

Haftanın maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Erol Bulut yönetiminde fırtına gibi esen Alanyaspor, 12 puanla liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları

Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa

Medipol Başakşehir 1-1 Sivasspor

Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş

Antalyaspor 2-2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği 

Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe 

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 12

2. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan

3. FENERBAHÇE 7 puan

4. YUKATEL DENİZLİSPOR 7 puan

5. GALATASARAY 7 puan

6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan

7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan

8. TRABZONSPOR 6 puan

9. KONYASPOR 6 puan

10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 puan

11. ANTALYASPOR 5 puan

12. ANKARAGÜCÜ 5 puan

13. BEŞİKTAŞ 4 puan

14. BAŞAKŞEHİR 4 puan

15. KAYSERİSPOR 2 puan

16. GÖZTEPE 2 puan

17. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan

18. KASIMPAŞA 1 puan

Süper Lig 5. hafta fikstür

20 Eylül Cuma

20.30 Göztepe - Konyaspor 

21 Eylül Cumartesi

15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

17.30 Kayserispor - Denizlispor

20.00 Fenerbahçe - Ankaragücü

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor

19.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

23 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir



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