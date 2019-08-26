Süper Lig puan durumu - Lider hangi takım? Puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Alanya'da kapandı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçti ve 4'te 4 yaptı. Alanya, 12 puana ulaşıp yoluna doludizgin devam ederken, Fenerbahçe 7 puanla Çaykur Rizespor'un arkasında 3. sırada yer aldı. Beşiktaş, Gazişehir'e 3-2 kaybederken 4 maç sonunda tek galibiyette kalmış oldu ve puan durumunda geriye gitti. Galatasaray, zor da olsa Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmeyi başarırken galibiyet golü Falcao'dan geldi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise ligin ilk 4 haftasında 3. beraberliği alarak 6 puan yitirdi. Süper Lig'de 4. haftada cumartesi akşamı itibariyle puan durumu...
Süper Lig'de milli aradan sonra oynanan 4. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Galatasaray zor da olsa Kasımpaşa karşısında kazanırken, Beşiktaş ise Rize beraberliğinin ardından Gazişehir'de de dağıldı. 3-2 kaybeden Siyah Beyazlılar 4 puanda kaldı ve 13. sıraya düştü. Gazişehir ise 7 puana yükseldi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Trabzonspor ise Gençlerbirliği maçında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.
Haftanın maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Erol Bulut yönetiminde fırtına gibi esen Alanyaspor, 12 puanla liderliğini sürdürdü, Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig 4. hafta maç sonuçları
Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir 1-1 Sivasspor
Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe
Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği
Denizlispor 0 - 1 Konyaspor
Alanyaspor 3 - 1 Fenerbahçe
Süper Lig puan durumu
1. ALANYASPOR 12
2. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan
3. FENERBAHÇE 7 puan
4. YUKATEL DENİZLİSPOR 7 puan
5. GALATASARAY 7 puan
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan
8. TRABZONSPOR 6 puan
9. KONYASPOR 6 puan
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 puan
11. ANTALYASPOR 5 puan
12. ANKARAGÜCÜ 5 puan
13. BEŞİKTAŞ 4 puan
14. BAŞAKŞEHİR 4 puan
15. KAYSERİSPOR 2 puan
16. GÖZTEPE 2 puan
17. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan
18. KASIMPAŞA 1 puan
Süper Lig 5. hafta fikstür
20 Eylül Cuma
20.30 Göztepe - Konyaspor
21 Eylül Cumartesi
15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.30 Kayserispor - Denizlispor
20.00 Fenerbahçe - Ankaragücü
22 Eylül Pazar
14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep
16.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor
19.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
23 Eylül Pazartesi
20.00 Sivasspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir