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Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları - 19. hafta puan durumu

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Vodafone Park Stadı'nda açıldı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 2 puan kaybeden Kara Kartal, zirve yolunda derin bir yara aldı. Lider Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Takipçisi Galatasaray ise Göztepe deplasmanına gidecek. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elenen ve gözünü yeniden lige çeviren Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında 3. sırada bulunan Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve 19. haftanın fikstürü...

25 Ocak 2019, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları - 19. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 69'uncu dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine atarken, siyah beyazlı ekibin golü de 78'inci dakikada yine Dorukhan Toköz'den geldi. Evinde 2 puan kaybeden Beşiktaş, 30 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 6-0'la geçen Galatasaray, Göztepe deplasmanına gidecek. Haftanın en önemli maçlarından birisinde lider Başakşehir, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise Sivasspor deplasmanında puan ya da puanların peşinde olacak. Haftanın kapanışı ise Kadıköy'de olacak. Ümraniyespor karşısında büyük şok yaşayan ve Türkiye Kupası'na veda eden Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, fırtına gibi esen ve 32 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 38 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 32 puan (1 maçı eksik)

3- Yeni Malatyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)

4- Beşiktaş - 30 puan

5- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

6- Trabzonspor - 29 puan (1 maçı eksik)

7- Konyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

8- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

9- Sivasspor - 24 puan (1 maçı eksik)

10- Bursaspor - 22 puan (1 maçı eksik)

11- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)

12- Alanyaspor - 21 puan (1 maçı eksik)

13- Kayserispor - 20 puan (1 maçı eksik)

14- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

15- Erzurumspor - 17 puan

16- Fenerbahçe - 17 puan

17- Akhisarspor - 17 puan

18- Çaykur Rizespor - 15 puan

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

Kayserispor - Bursaspor

Göztepe - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Akhisarspor

Konyaspor - Antalyaspor

Sivasspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kasımpaşa

Ankaragücü - Alanyaspor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Süper Lig 20. hafta programı

Fenerbahçe - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Kasımpaşa - Sivasspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Alanyaspor - Galatasaray

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Akhisarspor - Başakşehir

Antalyaspor - Beşiktaş

Bursaspor - Konyaspor

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