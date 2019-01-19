Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tam gaz devam ediyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçti. İkinci devreyi taraftarı önünde açan Galatasaray ise Ankaragücü karşısında şov yaptı, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haftanın en önemli maçında lider Başakşehir, takipçilerinden Trabzonspor'a konuk olacak. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Bursaspor ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 32 puan

3- Yeni Malatyaspor - 32 puan

4- Trabzonspor - 29 puan (1 maçı eksik)

5- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

6- Beşiktaş - 29 puan

7- Konyaspor - 28 puan

8- Antalyaspor - 28 puan

9- Sivasspor - 24 puan (1 maçı eksik)

10- Göztepe - 22 puan

11- Bursaspor - 21 puan (1 maçı eksik)

12- Kayserispor - 20 puan

13- Ankaragücü - 20 puan

14- Alanyaspor - 18 puan (1 maçı eksik)

15- Akhisarspor - 17 puan

16- Erzurumspor - 16 puan

17- Fenerbahçe - 16 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor 12 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor

Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe

Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor

Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü

Alanyaspor - Sivasspor

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fenerbahçe

Süper Lig 19. hafta fikstürü

Beşiktaş - Erzurumspor

Kayserispor - Bursapor

Göztepe - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Akhisarspor

Konyaspor - Antalyaspor

Sivasspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kasımpaşa

Ankaragücü - Alanyaspor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor



