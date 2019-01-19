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Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları - 18. hafta puan durumu

Süper Lig'de heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ikinci devre başladı. Açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçerken, forvet transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıaya gelecek. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ise haftayı Bursaspor karşısında kapatacak. İşte Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

19 Ocak 2019, Cumartesi 21:58
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Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları - 18. hafta puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tam gaz devam ediyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçti. İkinci devreyi taraftarı önünde açan Galatasaray ise Ankaragücü karşısında şov yaptı, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haftanın en önemli maçında lider Başakşehir, takipçilerinden Trabzonspor'a konuk olacak. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Bursaspor ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 32 puan

3- Yeni Malatyaspor - 32 puan

4- Trabzonspor - 29 puan (1 maçı eksik)

5- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

6- Beşiktaş - 29 puan

7- Konyaspor - 28 puan

8- Antalyaspor - 28 puan

9- Sivasspor - 24 puan (1 maçı eksik)

10- Göztepe - 22 puan

11- Bursaspor - 21 puan (1 maçı eksik)

12- Kayserispor - 20 puan

13- Ankaragücü - 20 puan

14- Alanyaspor - 18 puan (1 maçı eksik)

15- Akhisarspor - 17 puan

16- Erzurumspor - 16 puan

17- Fenerbahçe - 16 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor 12 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor

Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe

Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor

Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü

Alanyaspor - Sivasspor

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fenerbahçe

Süper Lig 19. hafta fikstürü

Beşiktaş - Erzurumspor

Kayserispor - Bursapor 

Göztepe - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Akhisarspor

Konyaspor - Antalyaspor

Sivasspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kasımpaşa

Ankaragücü - Alanyaspor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor


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