Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları - 18. hafta puan durumu
Süper Lig'de heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ikinci devre başladı. Açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçerken, forvet transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıaya gelecek. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ise haftayı Bursaspor karşısında kapatacak. İşte Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tam gaz devam ediyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçti. İkinci devreyi taraftarı önünde açan Galatasaray ise Ankaragücü karşısında şov yaptı, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haftanın en önemli maçında lider Başakşehir, takipçilerinden Trabzonspor'a konuk olacak. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Bursaspor ile haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 35 puan (1 maçı eksik)
2- Galatasaray - 32 puan
3- Yeni Malatyaspor - 32 puan
4- Trabzonspor - 29 puan (1 maçı eksik)
5- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
6- Beşiktaş - 29 puan
7- Konyaspor - 28 puan
8- Antalyaspor - 28 puan
9- Sivasspor - 24 puan (1 maçı eksik)
10- Göztepe - 22 puan
11- Bursaspor - 21 puan (1 maçı eksik)
12- Kayserispor - 20 puan
13- Ankaragücü - 20 puan
14- Alanyaspor - 18 puan (1 maçı eksik)
15- Akhisarspor - 17 puan
16- Erzurumspor - 16 puan
17- Fenerbahçe - 16 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor 12 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
Alanyaspor - Sivasspor
Trabzonspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Fenerbahçe
Süper Lig 19. hafta fikstürü
Beşiktaş - Erzurumspor
Kayserispor - Bursapor
Göztepe - Galatasaray
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
Konyaspor - Antalyaspor
Sivasspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kasımpaşa
Ankaragücü - Alanyaspor
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor