Süper Lig puan durumu fikstür! Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 6. haftanın açılış maçında Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0'lık skorla geçti. Denizlispor sezonun ikinci yenilgisini aldı. Kasımpaşa ise bu sezon ikinci galibiyetine ulaştı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Pazar akşamı ise Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi oynanacak.

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 14 puan

2. FENERBAHÇE 10 puan (1 maçı eksik)

3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 10 puan (1 maçı eksik)

4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan

5. BAŞAKŞEHİR 8 puan

6. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

7. GALATASARAY 8 puan (1 maçı eksik)

8. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan

9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 7 puan (1 maçı eksik)

10. KASIMPAŞA 7 puan

11. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)

12. KONYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)

13. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)

14. GÖZTEPE 5 puan (1 maçı eksik)

15. ANTALYASPOR 5 puan (1 maçı eksik)

16. ANKARAGÜCÜ 5 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)

18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 7. hafta fikstür

4 Ekim Cuma

20.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Sivasspor - Ankaragücü

16.30 Beşiktaş - Alanyaspor

19.00 Gazişehir Gaziantep - Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor