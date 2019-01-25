Süper Lig puan durumu Fenerbahçe kaçıncı sıraya yükseldi? İşte yeni puan durumu...
Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Vodafone Park Stadı'nda açıldı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 2 puan kaybeden Kara Kartal, zirve yolunda derin bir yara aldı. Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bugünün maçlarında ise Başakşehir Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu ve detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 69'uncu dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine atarken, siyah beyazlı ekibin golü de 78'inci dakikada yine Dorukhan Toköz'den geldi. Evinde 2 puan kaybeden Beşiktaş, 30 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 6-0'la geçen Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Başakşehir ile olan puan farkını 3'e indirdi. Sivasspor ile Trabzonspor, bol pozisyon, direkten dönen toplar ve güzel bir futbol izlettileri maçta 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Haftanın en önemli maçlarından birisinde lider Başakşehir, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, fırtına gibi esen ve 32 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Süper Lig 19. hafta maç sonuçları
Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor
Kayserispor 1 - 1 Bursaspor
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
Başakşehir 2-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 41 puan
2- Galatasaray - 35 puan
3- Yeni Malatyaspor - 32 puan
4- Konyaspor - 31 puan
5- Trabzonspor - 30 puan
6- Beşiktaş - 30 puan
7- Kasımpaşa - 29 puan
8- Antalyaspor - 28 puan
9- Sivasspor - 25 puan
10- Alanyaspor 24 puan
11- Bursaspor - 23 puan
12- Göztepe - 22 puan
13- Kayserispor - 21 puan
14- Fenerbahçe - 20 puan
15- Ankaragücü - 20 puan
16- Çaykur Rizespor - 18 puan
17- Erzurumspor - 17 puan
18- Akhisarspor - 17 puan
Süper Lig 20. hafta programı
Fenerbahçe - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Kasımpaşa - Sivasspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Alanyaspor - Galatasaray
Erzurumspor - Çaykur Rizespor
Akhisarspor - Başakşehir
Antalyaspor - Beşiktaş
Bursaspor - Konyaspor