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Süper Lig puan durumu Fenerbahçe kaçıncı sıraya yükseldi? İşte yeni puan durumu...

Süper Lig'de 19. haftanın perdesi Vodafone Park Stadı'nda açıldı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 2 puan kaybeden Kara Kartal, zirve yolunda derin bir yara aldı. Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bugünün maçlarında ise Başakşehir Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. İşte Süper Lig 19. hafta puan durumu ve detaylar...

25 Ocak 2019, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu Fenerbahçe kaçıncı sıraya yükseldi? İşte yeni puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 69'uncu dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine atarken, siyah beyazlı ekibin golü de 78'inci dakikada yine Dorukhan Toköz'den geldi. Evinde 2 puan kaybeden Beşiktaş, 30 puana yükseldi. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 6-0'la geçen Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Başakşehir ile olan puan farkını 3'e indirdi. Sivasspor ile Trabzonspor, bol pozisyon, direkten dönen toplar ve güzel bir futbol izlettileri maçta 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Haftanın en önemli maçlarından birisinde lider Başakşehir, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, fırtına gibi esen ve 32 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Süper Lig 19. hafta maç sonuçları

Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

Kayserispor 1 - 1 Bursaspor

Göztepe 0 - 1 Galatasaray

Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor

Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor

Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor

Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

Ankaragücü 0-2 Alanyaspor

Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 41 puan

2- Galatasaray - 35 puan

3- Yeni Malatyaspor - 32 puan

4- Konyaspor - 31 puan

5- Trabzonspor - 30 puan

6- Beşiktaş - 30 puan

7- Kasımpaşa - 29 puan

8- Antalyaspor - 28 puan

9- Sivasspor - 25 puan

10- Alanyaspor 24 puan

11- Bursaspor - 23 puan

12- Göztepe - 22 puan

13- Kayserispor - 21 puan

14- Fenerbahçe - 20 puan

15- Ankaragücü - 20 puan

16- Çaykur Rizespor - 18 puan

17- Erzurumspor - 17 puan

18- Akhisarspor - 17 puan

Süper Lig 20. hafta programı

Fenerbahçe - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Kasımpaşa - Sivasspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Alanyaspor - Galatasaray

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Akhisarspor - Başakşehir

Antalyaspor - Beşiktaş

Bursaspor - Konyaspor


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