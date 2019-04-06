  • Haberler
  • Süper Lig
  • Süper Lig puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada? Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada? Puan farkı kaç oldu?

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan arttı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir'i takip eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve ligin 13. sırasındaki yerini değiştiremedi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Spor Toto Süper Lig 27. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.

06 Nisan 2019, Cumartesi 20:55 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig puan durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada? Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Trabzon'da açıldı. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1'le geçeken, Alanyaspor evinde ateş hattında bulunan Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, Konyaspor karşısında kazanarak yoluna firesiz devam etmek istiyor. Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın kapanış maçında ise Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor

Sivasspor 1 - 3 Kayserispor

Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor

Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor

Göztepe 0 - 1 Akhisarspor

Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe

Başakşehir - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Süper Lig 27. hafta puan durumu

1- Başakşehir 58 (1 maçı eksik)

2- Galatasaray 55

3- Beşiktaş   47 (1 maçı eksik)

4- Trabzonspor 46

5- Yeni Malatyaspor 37

6- Kasımpaşa 37

7- Alanyaspor 37

8- Kayserispor 36

9- Konyaspor 35 (1 maçı eksik)

10- Antalyaspor 35

11- Çaykur Rizespor 34 (1 maçı eksik)

12- Sivasspor 34 

13- Fenerbahçe 32

14- Ankaragücü 32

15- Bursaspor 28

16- Göztepe 27

17- Akhisarspor 24

18- Erzurumspor 22

Süper Lig 28. hafta programı

Bursaspor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Konyaspor - Sivasspor

Beşiktaş - Başakşehir

Kayserispor - Ankaragücü

Antalyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Erzurumspor - Akhisarspor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.