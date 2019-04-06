Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Trabzon'da açıldı. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1'le geçeken, Alanyaspor evinde ateş hattında bulunan Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, Konyaspor karşısında kazanarak yoluna firesiz devam etmek istiyor. Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Haftanın kapanış maçında ise Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor

Sivasspor 1 - 3 Kayserispor

Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor

Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor

Göztepe 0 - 1 Akhisarspor

Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe

Başakşehir - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Süper Lig 27. hafta puan durumu

1- Başakşehir 58 (1 maçı eksik)

2- Galatasaray 55

3- Beşiktaş 47 (1 maçı eksik)

4- Trabzonspor 46

5- Yeni Malatyaspor 37

6- Kasımpaşa 37

7- Alanyaspor 37

8- Kayserispor 36

9- Konyaspor 35 (1 maçı eksik)

10- Antalyaspor 35

11- Çaykur Rizespor 34 (1 maçı eksik)

12- Sivasspor 34

13- Fenerbahçe 32

14- Ankaragücü 32

15- Bursaspor 28

16- Göztepe 27

17- Akhisarspor 24

18- Erzurumspor 22

Süper Lig 28. hafta programı

Bursaspor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Konyaspor - Sivasspor

Beşiktaş - Başakşehir

Kayserispor - Ankaragücü

Antalyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Erzurumspor - Akhisarspor