Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada? Lider kim oldu?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve ligdeki son 7 maçta tek galibiyette kaldı. Trabzonspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken, haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, haftayı 25 puanda kapattı. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe ise Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya düştü. Bu akşam Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup ederse Sarı Lacivertliler haftayı 17. sırada kapatacak. Spor Toto Süper Lig 15. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 15. hafta puan durumu..
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Alanya'da açıldı. Son 2 maçta 6 puan çıkaran Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, Göztepe'yi 2-0'la geçerken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Son 10 maçında 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 2-0 geçtiği maçta son sırada bulunan Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve düşüşünü sürdürdü. Bugünün ilk maçında, Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor deplasmanından 3 puanı 3-1'lik skorla aldı. Sezonun flaş takımı Antalyaspor ise konuk olduğu Bursaspor'u 2-0'la geçti ve 3. sıraya yükseldi. Zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya düştü. Haftanın kapanış maçlarında Kayserispor, Kasımpaşa'yı, Ankaragücü ise Başakşehir'i konuk edecek. Kayserispor, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe, haftayı 17. sırada tamamlayacak.
Süper Lig 15. hafta sonuçları
Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş
Sivasspor 2 - 0 Göztepe
Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor
Galatasaray 2 - 2 Çaykur Rizespor
Erzurumspor 1-3 Yeni Malatyaspor
Bursaspor 0 - 2 Antalyaspor
Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe
Ankaragücü - Başakşehir
Kasımpaşa - Kayserispor
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Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 30 puan (1 maçı eksik)
2- Kasımpaşa - 26 puan (1 maçı eksik)
3- Antalyaspor - 26 puan
4- Beşiktaş - 25 puan
5- Yeni Malatyaspor 25 puan
6- Trabzonspor - 25 puan
7- Galatasaray - 25 puan
8- Konyaspor - 21 puan
9- Sivasspor - 21 puan
10- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
11- Bursaspor - 19 puan
12- Göztepe - 18 puan
13- Akhisarspor - 16 puan
14- Alanyaspor - 16 puan
15- Erzurumspor - 14 puan
16- Fenerbahçe - 14 puan
17- Kayserispor - 12 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor 11 puan
Süper Lig 16. hafta programı
Göztepe - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Kasımpaşa
Başakşehir - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Kayserispor - Akhisarspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor