Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen ve Diagne, Mitroglou, Luyindama'nın lisanslarını çıkartan Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Lider Başakşehir ise, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 3 puan peşinde olacak. Transfer yasağı nedeniyle ara transfer dönemini boş geçen Trabzonspor ise Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe

Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Kasımpaşa - Sivasspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Alanyaspor - Galatasaray

Erzurumspor - Çaykur Rizespor

Akhisarspor - Başakşehir

Antalyaspor - Beşiktaş

Bursaspor - Konyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 41 puan (1 maçı eksik)

2- Galatasaray - 35 puan (1 maçı eksik)

3- Yeni Malatyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)

4- Konyaspor - 31 puan (1 maçı eksik)

5- Trabzonspor - 30 puan (1 maçı eksik)

6- Beşiktaş - 30 puan (1 maçı eksik)

7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

8- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

9- Sivasspor - 25 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor 24 puan (1 maçı eksik)

11- Bursaspor - 23 puan (1 maçı eksik)

12- Fenerbahçe - 23 puan

13- Göztepe - 22 puan

14- Kayserispor - 21 puan (1 maçı eksik)

15- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

16- Çaykur Rizespor - 18 puan (1 maçı eksik)

17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)

18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 21. hafta programı

Kayserispor - Fenerbahçe

Başakşehir - Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Beşiktaş - Bursaspor

Konyaspor - Malatyaspor

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Trabzonspor

Ankaragücü - Kasımpaşa

Sivasspor - Akhisarspor