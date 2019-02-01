Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte yeni puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, Göztepe galibiyetinin ardından maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.Transferin son günlerinde fırtına gibi esen Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Lider Başakşehir, Akihsarspor'a konuk olacakken, Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 20. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen ve Diagne, Mitroglou, Luyindama'nın lisanslarını çıkartan Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Lider Başakşehir ise, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 3 puan peşinde olacak. Transfer yasağı nedeniyle ara transfer dönemini boş geçen Trabzonspor ise Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Kasımpaşa - Sivasspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Alanyaspor - Galatasaray
Erzurumspor - Çaykur Rizespor
Akhisarspor - Başakşehir
Antalyaspor - Beşiktaş
Bursaspor - Konyaspor
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 41 puan (1 maçı eksik)
2- Galatasaray - 35 puan (1 maçı eksik)
3- Yeni Malatyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)
4- Konyaspor - 31 puan (1 maçı eksik)
5- Trabzonspor - 30 puan (1 maçı eksik)
6- Beşiktaş - 30 puan (1 maçı eksik)
7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
8- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)
9- Sivasspor - 25 puan (1 maçı eksik)
10- Alanyaspor 24 puan (1 maçı eksik)
11- Bursaspor - 23 puan (1 maçı eksik)
12- Fenerbahçe - 23 puan
13- Göztepe - 22 puan
14- Kayserispor - 21 puan (1 maçı eksik)
15- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
16- Çaykur Rizespor - 18 puan (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor - 17 puan (1 maçı eksik)
18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 21. hafta programı
Kayserispor - Fenerbahçe
Başakşehir - Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Antalyaspor
Beşiktaş - Bursaspor
Konyaspor - Malatyaspor
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Trabzonspor
Ankaragücü - Kasımpaşa
Sivasspor - Akhisarspor