Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Rizespor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık galibiyet hasretini, Başkent ekibi karşısında noktaladı. Lider Alanya, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönerken, Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yiğido, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.

Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, baştan sona hakimiyeti kaybetmediği maçta Konyaspor'u 5-1'le geçti. Bu sonucun ardından Ersun Yanal'ın öğrencileri, Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 17 puanla 2. sıraya yerleşti.

Haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Avrupa'dan puansız dönen Beşiktaş ve Galatasaray, derbiden 3 puanla ayrılarak taraftarını mutlu etmek, zirve takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig 9. hafta maç sonuçları

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-0

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor - Antalyaspor: 2-1

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: 1-1

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor

16.30 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir - Trabzonspor

Süper Lig puan durumu

1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan

2. FENERBAHÇE 17 puan

3. TRABZONSPOR 15 puan (1 maçı eksik)

4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan

5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 puan (1 maçı eksik)

6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 13 (1 maçı eksik)

7. GALATASARAY 13 puan (1 maçı eksik)

8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan

9. GAZİANTEP FK 12

10. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan

11. ANTALYASPOR 11 puan

12. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)

13. BEŞİKTAŞ 9 puan (1 maçı eksik)

14. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan

15. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan (1 maçı eksik)

16. KASIMPAŞA 8 puan (1 maçı eksik)

17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan (1 maçı eksik)

18. KAYSERİSPOR 4 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 10. hafta fikstürü

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor - Başakşehir

17.30 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor - Sivasspor

16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK