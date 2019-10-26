Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe kaçıncı sırada? 9. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Rize, evinde Ankaragücü'nü 2-0'la geçti, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Lider Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya puan kaybederken, Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 17 puanla 2. sıraya yerleşti. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, yarın akşam Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk edecek. Süper Lig 9. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü. Detaylar haberimizde.
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Rizespor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık galibiyet hasretini, Başkent ekibi karşısında noktaladı. Lider Alanya, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönerken, Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yiğido, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.
Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, baştan sona hakimiyeti kaybetmediği maçta Konyaspor'u 5-1'le geçti. Bu sonucun ardından Ersun Yanal'ın öğrencileri, Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 17 puanla 2. sıraya yerleşti.
Haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Avrupa'dan puansız dönen Beşiktaş ve Galatasaray, derbiden 3 puanla ayrılarak taraftarını mutlu etmek, zirve takibini sürdürmek istiyor.
Süper Lig 9. hafta maç sonuçları
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-0
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: 1-1
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: 5-1
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor
16.30 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir - Trabzonspor
Süper Lig puan durumu
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan
2. FENERBAHÇE 17 puan
3. TRABZONSPOR 15 puan (1 maçı eksik)
4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan
5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 puan (1 maçı eksik)
6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 13 (1 maçı eksik)
7. GALATASARAY 13 puan (1 maçı eksik)
8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan
9. GAZİANTEP FK 12
10. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan
11. ANTALYASPOR 11 puan
12. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)
13. BEŞİKTAŞ 9 puan (1 maçı eksik)
14. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan
15. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan (1 maçı eksik)
16. KASIMPAŞA 8 puan (1 maçı eksik)
17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan (1 maçı eksik)
18. KAYSERİSPOR 4 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 10. hafta fikstürü
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor - Başakşehir
17.30 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK