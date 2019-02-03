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Süper Lig puan durumu | Başakşehir'den Galatasaray'a 8 puanlık fark!

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Bursa'da kapandı. Bursaspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'la olan puan farkını 8'e çıkarttı. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 maplup etti ve 12. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendi ve 33 puan ile 3. sırada yer aldı. Süper Lig'de 20. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...

03 Şubat 2019, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu | Başakşehir'den Galatasaray'a 8 puanlık fark!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen ve Diagne, Mitroglou, Luyindama'nın lisanslarını çıkartan Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve altın değerindeki 2 puanı Alanya'da bıraktı. Lider Başakşehir, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Akhisarspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 8'e çıkarttı. Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı, 3. sıraya yükseldi.

Haftanın kapanış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı. İki takımın da birçok gol pozisyonu yakaladığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Kayserispor

Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor

Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü

Alanyaspor 1 -1 Galatasaray

Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 0-3 Başakşehir

Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş

Bursaspor 0 - 0 Konyaspor

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Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 44 puan

2- Galatasaray - 36 puan

3- Beşiktaş - 33 puan 

4- Yeni Malatyaspor - 33 puan

5- Trabzonspor - 33 puan

6- Konyaspor - 32 puan

7- Kasımpaşa - 29 puan

8- Sivasspor - 28 puan

9- Antalyaspor - 28 puan

10- Alanyaspor 25 puan

11- Bursaspor - 24 puan 

12- Fenerbahçe - 23 puan

13- Göztepe - 22 puan

14- Kayserispor - 22 puan

15- Çaykur Rizespor - 21 puan 

16- Ankaragücü - 20 puan

17- Erzurumspor - 17 puan 

18- Akhisarspor - 17 puan 

Süper Lig 21. hafta programı

Kayserispor - Fenerbahçe

Başakşehir - Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Beşiktaş - Bursaspor

Konyaspor - Malatyaspor

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Trabzonspor

Ankaragücü - Kasımpaşa

Sivasspor - Akhisarspor

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