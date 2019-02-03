Süper Lig puan durumu | Başakşehir kazandı! Puan farkı kaç oldu?
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda derin yara aldı. Lider Başakşehir, ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek farkı açtı. Haftanın zorlu maçında ise Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 20. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen ve Diagne, Mitroglou, Luyindama'nın lisanslarını çıkartan Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve altın değerindeki 2 puanı Alanya'da bıraktı. Lider Başakşehir, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Akhisarspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 8'e çıkarttı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 3 puan peşinde olacak.
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Kayserispor
Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor
Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü
Alanyaspor 1 -1 Galatasaray
Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 0-3 Başakşehir
Antalyaspor - Beşiktaş
Bursaspor - Konyaspor
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Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 44 puan
2- Galatasaray - 36 puan
3- Yeni Malatyaspor - 33 puan
4- Trabzonspor - 33 puan
5- Konyaspor - 31 puan (1 maçı eksik)
6- Beşiktaş - 30 puan (1 maçı eksik)
7- Kasımpaşa - 29 puan
8- Sivasspor - 28 puan
9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)
10- Alanyaspor 25 puan
11- Bursaspor - 23 puan (1 maçı eksik)
12- Fenerbahçe - 23 puan
13- Göztepe - 22 puan
14- Kayserispor - 22 puan
15- Çaykur Rizespor - 21 puan
16- Ankaragücü - 20 puan
17- Erzurumspor - 17 puan
18- Akhisarspor - 17 puan
Süper Lig 21. hafta programı
Kayserispor - Fenerbahçe
Başakşehir - Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Antalyaspor
Beşiktaş - Bursaspor
Konyaspor - Malatyaspor
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Trabzonspor
Ankaragücü - Kasımpaşa
Sivasspor - Akhisarspor