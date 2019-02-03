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Süper Lig puan durumu | Başakşehir kazandı! Puan farkı kaç oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda derin yara aldı. Lider Başakşehir, ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek farkı açtı. Haftanın zorlu maçında ise Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 20. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...

03 Şubat 2019, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu | Başakşehir kazandı! Puan farkı kaç oldu?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti. Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı. Transferin son günlerinde fırtına gibi esen ve Diagne, Mitroglou, Luyindama'nın lisanslarını çıkartan Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve altın değerindeki 2 puanı Alanya'da bıraktı. Lider Başakşehir, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Akhisarspor'u mağlup ederek Galatasaray ile olan puan farkını 8'e çıkarttı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 3 puan peşinde olacak.

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Kayserispor

Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor

Trabzonspor 1 - 0 Ankaragücü

Alanyaspor 1 -1 Galatasaray

Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 0-3 Başakşehir

Antalyaspor - Beşiktaş

Bursaspor - Konyaspor

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Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 44 puan

2- Galatasaray - 36 puan

3- Yeni Malatyaspor - 33 puan

4- Trabzonspor - 33 puan

5- Konyaspor - 31 puan (1 maçı eksik)

6- Beşiktaş - 30 puan (1 maçı eksik)

7- Kasımpaşa - 29 puan

8- Sivasspor - 28 puan

9- Antalyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor 25 puan

11- Bursaspor - 23 puan (1 maçı eksik)

12- Fenerbahçe - 23 puan

13- Göztepe - 22 puan

14- Kayserispor - 22 puan

15- Çaykur Rizespor - 21 puan 

16- Ankaragücü - 20 puan

17- Erzurumspor - 17 puan 

18- Akhisarspor - 17 puan 

Süper Lig 21. hafta programı

Kayserispor - Fenerbahçe

Başakşehir - Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

Beşiktaş - Bursaspor

Konyaspor - Malatyaspor

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Trabzonspor

Ankaragücü - Kasımpaşa

Sivasspor - Akhisarspor

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