Süper Lig puan durumu - 34. hafta maç sonuçları

Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Rizespor ise sezonu 41 puanla kapattı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftada 3 takımdan biri ligde kalacak. Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mücadele verdiği ateş hattında her 3 takımın da matematiksel olarak şansı bulunuyor. Süper Lig'in son haftasında yaşanacak küme düşmeme mücadelesi nefes kesecek.

Süper Lig'de 34. hafta maç sonuçları

Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 - 3 Galatasaray

Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor

Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa

Göztepe - Ankaragücü

Fenerbahçe - Antalyaspor

Kayserispor - Erzurumspor

Konyaspor - Akhisarspor

Yeni Malatyaspor - Bursaspor

Süper Lig 34. hafta puan durumu

1- Galatasaray 69

2- Başakşehir 67

3- Beşiktaş 65

4- Trabzonspor 63

5- Yeni Malatyaspor 47 (1 MAÇI EKSİK)

6- Antalyaspor 45 (1 MAÇI EKSİK)

7- Alanyaspor 44

8- Konyaspor 43 (1 MAÇI EKSİK)

9- Fenerbahçe 43 (1 MAÇI EKSİK)

10- Çaykur Rizespor 41

11- Sivasspor 41

12- Kayserispor 41 (1 MAÇI EKSİK)

13- Ankaragücü 40 (1 MAÇI EKSİK)

14- Kasımpaşa 39

15- Göztepe 35 (1 MAÇI EKSİK)

16- Bursaspor 34 (1 MAÇI EKSİK)

17- Erzurumspor 32 (1 MAÇI EKSİK)

18- Akhisarspor 25 (1 MAÇI EKSİK)







