Süper Lig puan durumu - 34. hafta maç sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı dün oynanan 4 maçta devam etti. Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.
Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Rizespor ise sezonu 41 puanla kapattı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftada 3 takımdan biri ligde kalacak. Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mücadele verdiği ateş hattında her 3 takımın da matematiksel olarak şansı bulunuyor. Süper Lig'in son haftasında yaşanacak küme düşmeme mücadelesi nefes kesecek.
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Süper Lig'de 34. hafta maç sonuçları
Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
Göztepe - Ankaragücü
Fenerbahçe - Antalyaspor
Kayserispor - Erzurumspor
Konyaspor - Akhisarspor
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
Süper Lig 34. hafta puan durumu
1- Galatasaray 69
2- Başakşehir 67
3- Beşiktaş 65
4- Trabzonspor 63
5- Yeni Malatyaspor 47 (1 MAÇI EKSİK)
6- Antalyaspor 45 (1 MAÇI EKSİK)
7- Alanyaspor 44
8- Konyaspor 43 (1 MAÇI EKSİK)
9- Fenerbahçe 43 (1 MAÇI EKSİK)
10- Çaykur Rizespor 41
11- Sivasspor 41
12- Kayserispor 41 (1 MAÇI EKSİK)
13- Ankaragücü 40 (1 MAÇI EKSİK)
14- Kasımpaşa 39
15- Göztepe 35 (1 MAÇI EKSİK)
16- Bursaspor 34 (1 MAÇI EKSİK)
17- Erzurumspor 32 (1 MAÇI EKSİK)
18- Akhisarspor 25 (1 MAÇI EKSİK)