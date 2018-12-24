  • Haberler
  • Süper Lig
  • Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları - Zirve sıralaması değişti...

Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları - Zirve sıralaması değişti...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftası önemli maçlara sahne oldu. Lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik sonuçla Bordo-Mavili takım oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı yine aynı skorla 4-1 mağlup etti. Galatasaray ise Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan ekip oldu. Bugün ise Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...

24 Aralık 2018, Pazartesi 10:33
- A +
Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları - Zirve sıralaması değişti...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik sonuçla Bordo-Mavili takım oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı yine aynı skorla 4-1 mağlup etti. Galatasaray ise Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan ekip oldu. Bu akşam oynanacak iki maçla 17. hafta tamamlacak. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...

Süper Lig 17. hafta sonuçları

Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor

Bursaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 4 - 2 Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Akhisarspor - Konyaspor

Süper Lig detaylı puan durumu için tıklayın...

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan

2- Trabzonspor - 29 puan

3- Yeni Malatyaspor - 29 puan

4- Kasımpaşa - 29 puan

5- Galatasaray - 29 puan

6- Beşiktaş - 26 puan

7- Antalyaspor - 26 puan (1 maçı eksik)

8- Konyaspor - 24 puan (1 maçı eksik)

9- Sivasspor - 24 puan

10- Göztepe - 24 puan

11- Bursaspor - 21 puan

12- Ankaragücü - 20 puan

13- Kayserispor - 19 puan

14- Alanyaspor - 18 puan

15- Erzurumspor - 16 puan

16- Akhisarspor - 16 puan (1 maçı eksik)

17- Fenerbahçe - 15 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor - 12 puan

Süper Lig 18. hafta programı

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.