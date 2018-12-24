Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik sonuçla Bordo-Mavili takım oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı yine aynı skorla 4-1 mağlup etti. Galatasaray ise Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan ekip oldu. Bu akşam oynanacak iki maçla 17. hafta tamamlacak. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...

Süper Lig 17. hafta sonuçları

Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor

Bursaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 4 - 2 Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Akhisarspor - Konyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan

2- Trabzonspor - 29 puan

3- Yeni Malatyaspor - 29 puan

4- Kasımpaşa - 29 puan

5- Galatasaray - 29 puan

6- Beşiktaş - 26 puan

7- Antalyaspor - 26 puan (1 maçı eksik)

8- Konyaspor - 24 puan (1 maçı eksik)

9- Sivasspor - 24 puan

10- Göztepe - 24 puan

11- Bursaspor - 21 puan

12- Ankaragücü - 20 puan

13- Kayserispor - 19 puan

14- Alanyaspor - 18 puan

15- Erzurumspor - 16 puan

16- Akhisarspor - 16 puan (1 maçı eksik)

17- Fenerbahçe - 15 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor - 12 puan

Süper Lig 18. hafta programı

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe