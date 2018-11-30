Süper Lig puan durumu - 14. hafta programı ve sonuçlar

Süper Lig 14. haftada ilk 4 maç geride kaldı. Cuma akşamı oynanan karşılaşmalarda Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken Atiker Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olup zirve yarışında yara alırken Antalyaspor, kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Süper Lig'in 14. haftasında kalan maçlar ve güncel puan durumu ise haberimizde.

Süper Lig 14. hafta alınan sonuçlar:

30 Kasım Cuma

20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor

20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe

19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker

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Süper Lig puan durumu

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 puan

2. KASIMPAŞA 25 puan

3. GALATASARAY 24 puan

4. ANTALYASPOR 23

5. TRABZONSPOR 22 puan

6. BEŞİKTAŞ 21 puan

7. EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 puan

8. ATİKER KONYASPOR 21 puan

9. ANKARAGÜCÜ 20 puan

10. GÖZTEPE 18 puan

11. DG SİVASSPOR 18 puan

12. BURSASPOR 16 puan

13. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 puan

14. BB ERZURUMSPOR 14 puan

15. FENERBAHÇE 13 puan

16. AKHİSARSPOR 12 puan

17. KAYSERİSPOR 12 puan

18. ÇAYKUR RİZESPOR 10 puan

Süper Lig 13. hafta maç sonuçları

Galatasaray 1-1 Konyaspor

Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor

Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor

Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Akhisarspor 2 - 3 Bursaspor

Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

Göztepe 0-2 Başakşehir