Süper Lig puan durumu - 14. hafta programı ve sonuçlar
Süper Lig 14. haftada ilk 4 maç geride kaldı. Cuma akşamı oynanan karşılaşmalarda Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken Atiker Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olup zirve yarışında yara alırken Antalyaspor, kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Günün son maçında ise Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İşte Süper Lig'in 14. haftasında kalan maçlar ve güncel puan durumu ise haberimizde.
Süper Lig 14. haftada ilk 4 maç geride kaldı. Cuma akşamı oynanan karşılaşmalarda Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken Atiker Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olup zirve yarışında yara alırken Antalyaspor, kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Süper Lig'in 14. haftasında kalan maçlar ve güncel puan durumu ise haberimizde.
Süper Lig 14. hafta alınan sonuçlar:
30 Kasım Cuma
20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor
20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe
19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker
SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Süper Lig puan durumu
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 puan
2. KASIMPAŞA 25 puan
3. GALATASARAY 24 puan
4. ANTALYASPOR 23
5. TRABZONSPOR 22 puan
6. BEŞİKTAŞ 21 puan
7. EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 puan
8. ATİKER KONYASPOR 21 puan
9. ANKARAGÜCÜ 20 puan
10. GÖZTEPE 18 puan
11. DG SİVASSPOR 18 puan
12. BURSASPOR 16 puan
13. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 puan
14. BB ERZURUMSPOR 14 puan
15. FENERBAHÇE 13 puan
16. AKHİSARSPOR 12 puan
17. KAYSERİSPOR 12 puan
18. ÇAYKUR RİZESPOR 10 puan
Süper Lig 13. hafta maç sonuçları
Galatasaray 1-1 Konyaspor
Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Akhisarspor 2 - 3 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
Göztepe 0-2 Başakşehir