Süper Lig oynanacak mı? İşte 27. haftanın maç programı

Süper Lig’de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u ağırlayacak. Hem Süper Lig, hem de diğer ligler corona virüsü salgını nedeniyle ertelenebilir, liglerin oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)



