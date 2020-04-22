Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkilerinden kulüp olarak bu duruma karşı almış oldukları önlemlere kadar birçok konuda konuşan Kocadağ, Süper Lig'in ne zaman başlayacağına yönelik düşüncelerini de paylaştı.

1- Futbol, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Bu gerçeği dünyadaki en büyük kulüpler bile inkâr etmiyor. Beşiktaş yöneticisi olarak bu süreci nasıl yorumluyorsunuz?

Tabii ki büyük bir kriz var. Global bir kriz. Ekonomik etkileri oldukça fazla olacak. Futbol ekonomi ile büyüyen bir spor. Rakamlar inanılmaz. Ama şu yaşadığımız süreçten sonra bu rakamlar yarı yarıya hatta daha az noktalara kadar düşecek. Ne eski maaşlar olur ne eski bonservis bedelleri. Biliyorsunuz futboldaki en önemli şey yayın, sponsorlar, ürünler ve kombine satışları. Süreç nedeniyle bütün bu kalemler zarar gördü. Küçülme kaçınılmaz. Biz Beşiktaş olarak yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, bir yandan zarar gören firmalar var. Bunlar küçülüyor ve sponsorluktan çekilecekler belki. Ama yeni doğan sektörler de olacak. İşte biz bu yeni reklam verenlerin üzerine yoğunlaşıyoruz. Kısacası yeni bir pazarlama stratejisi planlıyoruz.

BİLET FİYATLARI AŞAĞI İNEBİLİR

2-Mesela taraftarlar için yeni bir kombine bilet modeli mi yapacaksınız? Evet, kombine biletler de eski fiyatlarda olamaz, hepimiz gerçekçi olalım. Tekrar insanları tribünlere çekmemiz için onlara farklı farklı alternatifler sunmalıyız. Seyircisiz oynanacak hiçbir şeyin anlamı yok.

Peki kulüpler bu krizi atlatabilir mi?

Yeni pazarlara açılırsak tabii ki bu krizi atlatabiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum, şu an kulüpler olarak yoğun bakımdayız. Önce yoğun bakımdan çıkmamız lazım. Sonra da bu düşündüklerimizi hayata geçirmek gerekiyor. Tabii ki atlatacağız.

KULÜPLERİN GELİRİ AZALIRKEN FUTBOLCULARIN AYNI KALIR MI?

3-G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geçen gün, "Eğer oyuncular indirime gitmezse kulüplerin kapısına kilit vururuz" dedi ve amatör şubeleri bir süre kapatmaktan bahsetti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Oyuncularla biz de irtibata geçeceğiz, hatta geçtik. Bunu her kulüp yapacak sadece Beşiktaş değil. Abdurrahim Bey bence özellikle amatörleri ve durumun vahametini vurgulamak istedi. Galatasaray , Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımlar, büyük camialar bu tür sıkıntıları yaşarlar. Ama atlatmasını da bilirler. Sonuçta her şey parayla dönüyor. Sizin gelirleriniz bu kadar azalırken oyuncuların ücretlerinin aynı durması mantıklı mı, tabii ki değil. Şu ana kadar görüşmelerimizde somut bir gelişme olmadı.

ANTALYA İÇİN TFF FİKRİMİZİ DAHA SORMADI

4-Ligler için haziranda başlasın diyen var, Antalya'da oynansın diyen var. Herkes bir şey söylüyor. Siz Beşiktaş Kulübü olarak ne düşünüyorsunuz?

Bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Ama bize daha fikrimizi soran olmadı. Sorarlarsa elbette söyleyeceğiz. Verilen kararlara saygı duyarız. Ama bizim düşüncelerimiz de önemli. Haziran ayında Süper Lig'in başlayacağını tahmin ediyoruz. Takım için bütün planlarımızı bunun üzerine yaptık. Hatta bir grup oyuncu parça parça idmanlara da başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra her şey normale dönecek diye umut ediyoruz.

OĞLUMLA DOLU DOLU ZAMAN GEÇİRİYORUM

5-Peki evde nasıl geçiyor hayat? Neler yapıyorsunuz?

Ben sürekli evde kalan bir insan değildim. Özellikle iş hayatım nedeniyle. Yıllar sonra eve döndüm diyebilirim. Oğlum Emir Bey ile çok vakit geçiriyorum. Yürüyüş yapıyorum. Bazen tesislere gidiyorum. Salgın nedeniyle şu an kendi işlerimi durdurdum, tek işim Beşiktaş ve bir de ev hayatım var. Çocuğumla çok oynuyorum. Hep oyun istiyor benden. Annelerin hayatının ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladım.



