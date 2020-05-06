Süper Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak? Maçlar hangi günler, nerede oynanacak?
Son dakika haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından ''Süper Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak? Maçlar hangi günler, nerede oynanacak?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Özdemir, "Eğer ligleri başlatabilirsek 26 Temmuz'da bitirmeyi planlıyoruz. Kalan 8 haftanın 7'sini hafta sonu, 1 haftayı ie hafta arası oynatacağız." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni tip coronavirüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Videokonferans yöntemi ile basın mensuplarının da online olarak katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, coronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı.
Süper Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'daki maçlarla başlayacağını ve temmuz sonu tamamlanacağını açıkladı ve ekledi; ''Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız. 26 Temmuz'da ligi bitirmeyi planlıyoruz.''