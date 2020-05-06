Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni tip coronavirüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Videokonferans yöntemi ile basın mensuplarının da online olarak katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, coronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını açıkladı.

Süper Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'daki maçlarla başlayacağını ve temmuz sonu tamamlanacağını açıkladı ve ekledi; ''Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız. 26 Temmuz'da ligi bitirmeyi planlıyoruz.''

Maçlar hangi günler, nerede oynanacak?

''Süper Lig'deki 18 takımdan 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. TFF 1. Lig'den ise 11 takım devam etmek istiyor. Kalan 8 haftayı, 7'si hafta sonu, biri ise hafta arası oynanacak şekilde planladık.'' diyen Özdemir, ''Tek şehirde futbol oynamak TFF'nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Böyle bir şey yok. Ligleri, herkesin kendi ilinde ve stadında oynayarak tamamlamak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.











