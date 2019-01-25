Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e teşekkür ederek “Sayın Demirören’in, ihracat sektörüne yönelik duyarlılığı artırmak için başlattığımız kampanyaya verdiği destek çok önemli. İhracat kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmak için böyle bir kampanya başlattık. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız futbolu yakından takip ediyor. Genç nüfusumuz ise, doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde pek çok alanda olduğu gibi, sporda da en büyük rekabet avantajımız. Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi ve sevgi, Türkiye’de sporun gelişimi; ihracat açısından son derece cesaret vericidir” dedi.

İhracatta geçtiğimiz yılı rekorlarla kapattıklarını hatırlatan Gülle, şunları söyledi: “Biz TİM olarak ihracatın Türk insanının refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Artık hedefimiz ihracatta rekorlar kırmanın da ötesinde dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir. Bu anlamda, “Türkiye İhracatla Yükselecek” diyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Gülle: “ Toplumumuzun girişimcilik ruhu ihracatı bir adım öteye taşıyacaktır. ”

2019 yılını “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan ettiklerini ve yıl içinde İhracatta İlk Adım Seferberliği, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projeleri hayata geçireceklerini hatırlatan TİM Başkanı, ihracatın toplumun tüm kesimlerine mal edilmesinin, sektörün büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerek mal gerekse hizmet üreten bütün kesimleri ihracatçı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Gülle, "İnanıyorum ki, futbola ve takımlarına gönül veren taraftarlarımız aracılığıyla ihracat farkındalığını toplumun tüm kesimlerine ulaştırarak önemli bir potansiyel yaratmış olacağız. Toplumumuzun sahip olduğu enerji ve girişimcilik ruhu, ihracatı bir adım daha öteye taşıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



