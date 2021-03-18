Süper Lig kulüpleriyle Bankalar Birliği anlaşması yarın yenilenecek!

Ekonomik sıkıntılarla yoğun mücadele veren kulüpler, Bankalar Birliği'yle 2 yılı anapara ödemesiz olarak 5 senelik borç yapılandırma anlaşması yapmıştı. Uzun bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılması görüşülürken, Bankalar Birliği'yle 4 büyük kulüp, yeni şartlarda el sıkıştı. Fenerbahçe 'nin daha önce imzalamadığı anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize ederek 2 yılı anapara ödemesiz 9 yıllık borç vadelendirmesini kabul etti. Anlaşmanın yarın imzalanacağı öğrenildi. (Sabah)