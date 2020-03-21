Süper Lig kulüplerinden ortak fikir: Mutlaka seyircili!

Süper Lig’de 26. hafta maçları korona tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanırken, hem futbolseverler hem kulüpler hem de sahadaki oyuncular bu durumdan hiç memnun değildi. Maçlar tatsız tuzsuz geçerken, kulüpler taraftar gelirini kaybetti. Oyuncular ise boş tribünler önünde sahaya motive olmakta zorlandı. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında bu konu gündeme geldi. Tüm kulüpler, “Önümüzdeki ay planladığımız takvime göre gerekirse biraz daha bekleyelim ama maçları seyircisiz oynamayalım. Mutlaka seyircili şekilde dönelim” görüşünde birleşildi. Kulüpler, seyircisiz maçlar nedeniyle maddi anlamda ciddi kayıp yaşarken, bunun önüne geçmek istiyor.