Süper Lig kulüpleri, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe , Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş , Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Konyaspor, "Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cengiz’e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Hatayspor, "Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Mustafa Cengiz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Alanyaspor, "Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." dedi.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da "Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim. ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra diğer Süper lig takımları da merhum başkan Mustafa Cengiz ve Galatasaray'a taziye mesajında bulundular.