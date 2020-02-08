Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, PFDK’ya sevk edildi!

Devre arası transferi bitti, Türkiye Futbol Federasyonu düğmeye bastı. Yaz döneminde olduğu gibi pek çok Süper Lig kulübü, menajer ve oyuncular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Farklı maddeler nedeniyle sevkler gerçekleşirken, dikkat çeken ortak noktalar futbolcu ve kulüplerin, menajerler ile yaptıkları sözleşmeler, bunların TFF’ye bildirilme zorunluluğu ve lisanssız kişilerle çalışılması...

Toplam 5 futbolcu...

Menajerler, TFF’deki temel bilgileri güncellememeleri, temsil etmedikleri taraflarla ilgili sözleşme yapmaları gibi farklı konulardan PFDK’ya sevk edilirken, içlerinde Galatasaraylı Emre Akbaba’nın da bulunduğu 5 futbolcu ise menajerlerinin lisanslı olup olmadığını kontrol etmedikleri gerekçesiyle PFDK’lık oldu.

Ciddi yaptırımlar var

FIFA, UEFA ve TFF’nin menajerlik faaliyetine ilişkin aykırı hareket eden kulüplere ihtar, 75 bin TL’den başlayan para cezası, transfer yasağı, puan silme ve alt lige düşme cezası gibi önemli yaptırımlar uygulanabiliyor. Futbolcu ve menajerlere ise daha çok para cezasını veya hak mahrumiyetini içeren yaptırımlar söz konusu.

Peki şimdi ne olacak? Yazarımız Deniz Çoban’a sorduk...

İhtardan öteye gitmez - Deniz Çoban

Menajerlik Talimatı, can yakabilecek bir talimat... Ceza hükümleri çok ağır... Talimata uymayanlar hakkında; transfer yasağı, puan tenzili, bir alt lige düşürme cezası öngörüyor.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı’nına aykırı davranan kulüplerin top yekun PFDK’ ya sevki ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de şahit olduk.

Yine aynı tablo... Sevk maddelerine bakılırsa; 30 gün içinde TFF’ye teslim edilmesi gereken evraklar teslim edilmemiş, menajer ödemeleri talimata uygun yapılmamış, lisanssız menajerlerle çalışılmış. Sevk yapılan kulüp, futbolcu, menajerlerin ihlalleri daha önceki sevklerle aynı.

Verilen cezalar ihtardan öteye geçmeyince; futbolcusu da yöneticisi de menajeri de kendini düzeltmeye gerek duymamış. Herkes bildiğini okumaya devam etmiş. Görünen o ki yine ihtardan öteye giden bir ceza olmayacak.