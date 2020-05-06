Süper Lig kalan maçlar? 2019-2020 Süper Lig fikstür
Corona Virüs nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maçlar ertelenmişti. Normale dönüş sürecinin başlamasının ardından Süper Lig'de maçların Haziran ayında başlaması bekleniyor ve resmi açıklama bekleniyor. Peki, Süper Lig kalan maçlar hangileri? İşte 2019-2020 Süper Lig fikstürü...
Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in bugün Süper Lig'in geleceği ile ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Gazetemizden Orhan Yıldırım imzasıyla yayınladığımız habere göre "TFF’nin Süper Lig ve 1. Lig’i 12 Haziran’da başlatma düşüncesini uygulamaya koyacağı öğrenildi. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz’da tamamlanacak maçlarda seyirci olmayacak.
Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig'in fikstürü futbol severler tarafından merak ediliyor...
İşte Şampiyonluk mücadelesi veren takımların kalan maçları ve 2019-2020 sezonu fikstürü...
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